CHP'li Tanju Özcan "yetki alanı" yalanı çöktü! Bolu Belediyesi Kartalkaya'daki 3 otele daha "yangın yeterlilik" belgesi vermiş

Bolu'daki yangın faciasının yaşandığı otele "yeterlilik" belgesi veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için ısrarla yalanlara başvuruyor.
BOLU BELEDİYESİ'NDEN FACİA OTELİNE 'YETERLİLİK' BELGESİ
Bolu Belediyesi, otelde 8 yangın kusuru tespit etmesine rağmen eksiklikleri bildirmedi. Aynı gün otelin altında kafe/restoran için yapılan yeni başvuruya "yangına uygundur" belgesi yine Bolu Belediyesi tarafından verildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası ile uygunluk belgesi verildi (Takvim.com.tr)
TANJU ÖZCAN'DAN 'ÖRTBAS ETTİK' İTİRAFI: "İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR"
CHP'li Tanju Özcan otelde tespit edilen eksikliklerin neden bildirilmediğine dair itiraf gibi bir açıklama yaptı.
"'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" diyen Tanju Özcan, "Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadeleriyle suçun örtbas edildiğini itiraf etti.
Bilindiği üzere Bolu Belediyesi'nde itfaiyeden sorumlu Başkan Yardımcısı Sedat Gülener. Gülener, Tanju Özcan'ın dayısının oğlu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Belediyeye bağlı itfaiyenin Kartalkaya'daki 3 otele daha yangın yeterlilik raporu verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)
TANJU ÖZCAN YİNE PATLADI! BÖLGEDEKİ 3 OTELE DAHA YETERLİLİK BELGESİ VERİLMİŞ
Öte yandan 78 kişinin yangında öldüğü Grand Kartal Otel'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Tam da bu noktada Tanju Özcan
'ın bir yalanı daha elinde patladı.
Özcan, "İtfaiye, 2007'den beri herhangi bir olumlu rapor düzenlemedi"
dedi ama gerçek bambaşka çıktı.
SABAH'ta yer alan habere göre; Belediyeye bağlı itfaiyenin Kartalkaya'da 2007 yılından sonra 2, 2005 yılında ise 1 otele olmak üzere toplam 3 otele daha yangın yeterlilik raporu verdiği ortaya çıktı.