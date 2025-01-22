CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti. (AA)



MÜHÜRLEMESİ GEREKİRDİ



İşletmenin kendini ihbar ettiğini ancak CHP'li Bolu Belediyesi'nin oteli mühürlemek yerine restorana "Yangına Karşı Uygundur" belgesi verdiğini A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta ifade eden Arıtürk sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bu tip durumlarda ne oluyor? Bu bir ihbardır. İşletme sahibi diyor ki "Ben bunun tamamı için yeni bir ruhsat almak istiyorum." Bu konuyla ilgili başvuruda bulunmuş, kendini ihbar etmiş aslında. Yapılan tespitler doğru tespitler. Nereden anlıyoruz; bu faciadan sonra anlıyoruz. Bu facia olmadan önce bu facianın olabileceğinin tespiti yapılmış. Belediyenin buradaki ihmali ne? Gelip mühürlemesi lazımdı. Kültür Bakanlığı'na demeden belediye diyecek ki "Bunları en geç 1 hafta içerisinde eksikleri gidereceksin. Eksikleri gidermesen bu yeri mühürlerim diyecek. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı'na da ihbarda bulunmak zorunda. Diyecek ki "Buraya turizm ruhsatı vermişsiniz ruhsatı iptal edin. Burada sıkıntı var. Eksikler için süre verdik. Süre verdikten sonrada yerine getirmediler."