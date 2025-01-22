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CHP'li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın felaketinden CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmaller zinciri çıktı. Yangın sonrası otelin yetki alanlarında olmadığını söyleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında otelin restoran bölümüne itfaiyenin uygunluk belgesi verdiğini kabul etti. Yapılan başvuru sonrası bütün otelin denetlendiğini belirten Özcan eksikliklere göz yumulduğunu ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etti. Hukukçular otelin eksiklerini tespit ettiği halde bildirmeyen Özcan'ın görevi ihmal suçu işlediğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:16
CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!

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    DÜN YALANLADI BUGÜN KABUL ETTİ

    Kartalkaya'daki bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın sonrası yanan otelin yetki alanlarında olmadığını söyleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında otelin restoran bölümüne itfaiyenin uygunluk belgesi verdiğini kabul etti.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti. (AA)

    EKSİKLERİ GÖRDÜK AMA BİLDİRMEDİK

    Sorumluluktan kaçmak için yalan ve iftiralarla milyonların gözünün içine baka baka yalan söyleyen Özcan, dayısının oğlunun sorumlu olduğu Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiyenin bütün oteli denetlediğini de kabul etti.

    CHP'li Tanju Özcan suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik

    Özcan, "Bildirilmesi zorunlu halde tutulmamış" diyerek oteldeki eksikliklere göz yumulduğunu ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etti.

    Otelin denetimden geçmediği raporu Otelin denetimden geçmediği raporu


    ÖZCAN GÖREVİ İHMAL SUÇU İŞLEDİ

    CHP'li Tanju Özcan'ın bu eksikleri bildirmeyerek hukuksuzluğa göz yumduğunu belirten Avukat Zeki Arıtürk, "Diyelim bu tespitleri yaptınız siz. Bu tespitlerin sonucu olası bir facia olabilir mi? Olabilir. Örnek veriyorum burada; diyelim ki belediye geldi baktı bir binanın statiği ile ilgili problem olduğu ortaya çıktı. Karato aldırdınız ve dediniz ki bu binanın deprem riskinden daha önce çökme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla belediye şunu yapabilir mi? "Hayır beni ne ilgilendirir? Tespitimi yaptım, burası çökebilir. Ben başvurumu çekiyorum. Tamam siz oturmaya devam edin." dediği andan itibaren görevi ihmal suçudur bu. Belediyenin hemen o binayı tahliye etmesi lazım." dedi.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sabahın erken saatlerinde de devam etti. (AA)


    MÜHÜRLEMESİ GEREKİRDİ

    İşletmenin kendini ihbar ettiğini ancak CHP'li Bolu Belediyesi'nin oteli mühürlemek yerine restorana "Yangına Karşı Uygundur" belgesi verdiğini A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta ifade eden Arıtürk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "Bu tip durumlarda ne oluyor? Bu bir ihbardır. İşletme sahibi diyor ki "Ben bunun tamamı için yeni bir ruhsat almak istiyorum." Bu konuyla ilgili başvuruda bulunmuş, kendini ihbar etmiş aslında. Yapılan tespitler doğru tespitler. Nereden anlıyoruz; bu faciadan sonra anlıyoruz. Bu facia olmadan önce bu facianın olabileceğinin tespiti yapılmış. Belediyenin buradaki ihmali ne? Gelip mühürlemesi lazımdı. Kültür Bakanlığı'na demeden belediye diyecek ki "Bunları en geç 1 hafta içerisinde eksikleri gidereceksin. Eksikleri gidermesen bu yeri mühürlerim diyecek. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı'na da ihbarda bulunmak zorunda. Diyecek ki "Buraya turizm ruhsatı vermişsiniz ruhsatı iptal edin. Burada sıkıntı var. Eksikler için süre verdik. Süre verdikten sonrada yerine getirmediler."

    CHP'li Özcan'ın dayısının oğlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener (Sosyal medya)CHP'li Özcan'ın dayısının oğlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener (Sosyal medya)

    ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin Özcan'ın dayısının oğlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

    Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

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