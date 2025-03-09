YDS sınavında Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi? 9 Mart Pazar günü toplu taşıma bedava mı?

YDS sınavına kısa bir süre kala heyecan sürerken bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Mart Pazar günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? YDS sınavı nedeniyle hangi toplu taşıma araçları bedava olacak? İşte merak edilenler.

(AA)

Toplu Taşıma Hangi Saatlerde Ücretsiz?

İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları, 9 Mart günü sınavla ilgili olarak ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre bu düzenleme yalnızca sınava katılacak adaylar ve öğretim görevlilerine yönelik olacak.

Ücretsiz seyahat imkanı, sınavdan 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak.