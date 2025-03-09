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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadının Güçlenmesi" genelgesi yayınlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadının güçlenmesi" genelgesi yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde "Kadın koordinasyon kurulu" oluşturulacağı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadının Güçlenmesi genelgesi yayınlandı!

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ve dış temsilciliklerde kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu anlamlı günde "Kadının Güçlenmesi" genelgesi yayınlandı.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında oluşturulacak kurulda, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, birçok başkanlık ve kamu kurumunun yer alacağı açıklandı.

81 İLDE TOPLANTI
Yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda başkanın davetiyle toplanacak olan Kurul'un, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarında ilerlemesini sağlayacak kararları alacağı hatırlatıldı. Genelgeye göre, kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla tüm illerde vali başkanlığında il koordinasyon kurullarının oluşturulacağı da vurgulandı.

Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kurul, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda kadının güçlenmesine yönelik bütüncül çalışmalar yürütecektir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

SUSMAYIN!
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında şu sözlerle tebrik etti: Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda tamamı eksik kalır.

ŞİDDET DURSUN GÖZYAŞI AKMASIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadınların medeniyetin gülzarı olduğunu belirtti. "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Her alanda destekleyip teşvik etmeyi sürdüreceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Dostça, kardeşçe, huzur içinde...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Dostça, kardeşçe, huzur içinde...
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