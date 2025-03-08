İslami değerleri hedef almıştı... Ajlan Tekinkoç’a karşı harekete geçildi! İfade verdi skandallarına devam etti

SKANDALLARINA DEVAM ETTİ

Söylediği rezil sözlerinin arkasında olduğunu savunan Tekinkoç skandallarını şu sözlerle sürdürdü:

"Fikrini söyleyen herkes ünlü olma çabasında mı sizce... Yarın bir gün videoda sarfettiğim sözler yani bombacı mı var sapık mı var sözleri gerçekleşirse yani kara çarşafı bu şekilde kullanan bir insan eteğinin altına bomba koyar bir yeri patlatırsa ya da bir pedofili kara çarşafa girerse bir kızın peşine düşerse o nu taciz ederse kara çarşaflı kadınlar lekenecektir dedim. Yani videomdaki her sözümün arkasında durmam ünlü olma çabamdan değilmiş... Eğer bir gün bu ülkede güzellik merkezi açarsam o zaman ünlü olmaya çalışıyorumdur. Görüşlerimi fikitlerimi geri vites yapmadan her yerde söyleyebiliyorsam bu beni omurgalı sağlam duruşu olan bir insan yapar tavsiyem siz de öyle olun."

KİTAPLARI NEDEN HALA SATIŞTA?

Öte yandan Ajlan Tekinkoç isimli İslam düşmanı sözde yazarın kitapları birçok dijital platformda satışta olduğu görüldü.

Toplumun kutuplaştıran böylesi bir profilin kitaplarının hala satışta olması tepki çekiyor.