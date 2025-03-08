İslami değerleri hedef almıştı... Ajlan Tekinkoç’a karşı harekete geçildi! İfade verdi skandallarına devam etti

Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar İslami değerleri ve mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef almayı sürdürüyor.
ÇARŞAFLI VE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALDI
Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları "Tarla korkuluğu, bombacı, sapık" olarak tanımlayıp "AVM'ye gelmesinler. Medreselerinden çıkmasınlar. Onları görünce yolumu değiştiriyorum" diyen Tekinkoç sosyal medyadan kendisine soru soran bir takipçisine "İlk önce türbanını çıkarman gerekiyor" diyerek saldırdı.
Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)
Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan sözde yazar, Allah'a peygambere rezil sözler sarfetti. İslam'da kesin surette haram kılınan domuz etini "minerali yüksek, yenmeli" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.
Toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatör mütedeyyin kesime de nefret kustu:
"Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf."
Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)
TAKVİM.COM.TR YAZDI İFADESİ ALINDI
Takvim.com.tr İslam düşmanı sözde yazarın skandallarını yaptığı haberlerle gündeme getirdi.
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Haberlerin ardından harekete geçildiği ve İslam düşmanı Ajlan Tekinkoç'un ifadesinin alındığı öğrenildi. Bu gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyuran sözde yazar İslami değerlere saldırmaya devam etti.
DİNİ DEĞELERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN İFADESİ ALINDI
Bir video paylaşan Tekinkoç, "Dini değerleri aşağılama" suçundan ifade verdiğini anlatarak kendisinin yüzüne, "Ünlü olmak için İslam'a saldırdığı ve mütedeyyin kesimi hedef alarak gündeme gelmeye çalıştığının" söylendiğini anlattı.