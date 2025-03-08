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İslami değerleri hedef almıştı... Ajlan Tekinkoç'a karşı harekete geçildi! İfade verdi skandallarına devam etti

İslami değerlere yönelik hakaretleriyle tepki çeken sözde yazar Ajlan Tekinkoç'ın “Dini değerleri aşağılama” suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Takvim.com.tr'nin haberleri sonrası hakkında işlem yapılan Tekinkoç, kendisinin yüzüne, "Ünlü olmak için İslam'a saldırdığı ve mütedeyyin kesimi hedef alarak gündeme gelmeye çalıştığının" söylendiğini anlattı. İmza attığı rezilliklerin arkasında olduğunu söyleyen Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınları hedef alarak skandal açıklamalarına devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 10:21
İslami değerleri hedef almıştı... Ajlan Tekinkoç’a karşı harekete geçildi! İfade verdi skandallarına devam etti

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Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar İslami değerleri ve mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef almayı sürdürüyor.

ÇARŞAFLI VE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALDI
Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları "Tarla korkuluğu, bombacı, sapık" olarak tanımlayıp "AVM'ye gelmesinler. Medreselerinden çıkmasınlar. Onları görünce yolumu değiştiriyorum" diyen Tekinkoç sosyal medyadan kendisine soru soran bir takipçisine "İlk önce türbanını çıkarman gerekiyor" diyerek saldırdı.

Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)

Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan sözde yazar, Allah'a peygambere rezil sözler sarfetti. İslam'da kesin surette haram kılınan domuz etini "minerali yüksek, yenmeli" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.

Toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatör mütedeyyin kesime de nefret kustu:

"Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf."

Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar çektiği videolarla dini değerlere saldırıyor (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR YAZDI İFADESİ ALINDI
Takvim.com.tr İslam düşmanı sözde yazarın skandallarını yaptığı haberlerle gündeme getirdi.

O haberlerimiz için linklere tıklayınız;

28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!
28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!

Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allaha, Kuran-ı Kerime ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleriKim bu Ajlan Tekinkoç? Allaha, Kuran-ı Kerime ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri

Haberlerin ardından harekete geçildiği ve İslam düşmanı Ajlan Tekinkoç'un ifadesinin alındığı öğrenildi. Bu gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyuran sözde yazar İslami değerlere saldırmaya devam etti.

DİNİ DEĞELERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN İFADESİ ALINDI
Bir video paylaşan Tekinkoç, "Dini değerleri aşağılama" suçundan ifade verdiğini anlatarak kendisinin yüzüne, "Ünlü olmak için İslam'a saldırdığı ve mütedeyyin kesimi hedef alarak gündeme gelmeye çalıştığının" söylendiğini anlattı.

SKANDALLARINA DEVAM ETTİ
Söylediği rezil sözlerinin arkasında olduğunu savunan Tekinkoç skandallarını şu sözlerle sürdürdü:

"Fikrini söyleyen herkes ünlü olma çabasında mı sizce... Yarın bir gün videoda sarfettiğim sözler yani bombacı mı var sapık mı var sözleri gerçekleşirse yani kara çarşafı bu şekilde kullanan bir insan eteğinin altına bomba koyar bir yeri patlatırsa ya da bir pedofili kara çarşafa girerse bir kızın peşine düşerse o nu taciz ederse kara çarşaflı kadınlar lekenecektir dedim. Yani videomdaki her sözümün arkasında durmam ünlü olma çabamdan değilmiş... Eğer bir gün bu ülkede güzellik merkezi açarsam o zaman ünlü olmaya çalışıyorumdur. Görüşlerimi fikitlerimi geri vites yapmadan her yerde söyleyebiliyorsam bu beni omurgalı sağlam duruşu olan bir insan yapar tavsiyem siz de öyle olun."

KİTAPLARI NEDEN HALA SATIŞTA?
Öte yandan Ajlan Tekinkoç isimli İslam düşmanı sözde yazarın kitapları birçok dijital platformda satışta olduğu görüldü.

Toplumun kutuplaştıran böylesi bir profilin kitaplarının hala satışta olması tepki çekiyor.

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