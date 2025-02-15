28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!

SÖZDE YAZAR AJLAN TEKİNKOÇ'TAN REZİL SÖZLER Kendisini "laik" olarak tanımlayan ve Instagram profiline "AKP'liler giremez" yazan Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar hem AK Parti seçmenini hem de mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef aldı.

ÇARŞAF GİYEN KADINLARA SALDIRDI Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları "tarla korkuluğu" olarak tanımlayan Tekinkoç, "Kara çarşafın altında bombacı mı var, sapık mı var? Aynı çarşafı gibi zihniyetleri de kara" ifadelerini kullandı.

Ajlan Tekinkoç

İşte toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatörün mütedeyyin kesime nefret kustuğu o sözler:

"Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim.

Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.

Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.

Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.

Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."