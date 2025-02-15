SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!

Kendini ‘laik’ olarak tanımlayan Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar, hem AK Parti seçmenini hem de mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef aldı. Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları “Tarla korkuluğu, bombacı, sapık” olarak tanımlayıp “AVM’ye gelmesinler. Medreselerinden çıkmasınlar. Onları görünce yolumu değiştiriyorum” dedi. Gözler şimdi ilgili makamların İslam düşmanı sözde yazar ile ilgili atacağı adıma çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:10
28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye "iç cephede birlik" derken bir takım kirli mahfiller toplumun sinir uçlarıyla oynuyor.

    28 Şubat zihniyeti bu kez sosyal medyada hortladı.

    SÖZDE YAZAR AJLAN TEKİNKOÇ'TAN REZİL SÖZLER
    Kendisini "laik" olarak tanımlayan ve Instagram profiline "AKP'liler giremez" yazan Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar hem AK Parti seçmenini hem de mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef aldı.

    Ajlan Tekinkoç Instagram üzerinden yayınladığı video ile çarşaflı kadınları hedef aldı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Ajlan Tekinkoç Instagram üzerinden yayınladığı video ile çarşaflı kadınları hedef aldı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

    ÇARŞAF GİYEN KADINLARA SALDIRDI
    Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları "tarla korkuluğu" olarak tanımlayan Tekinkoç, "Kara çarşafın altında bombacı mı var, sapık mı var? Aynı çarşafı gibi zihniyetleri de kara" ifadelerini kullandı.

    Peçe takan ve çarşaf giyen kadınların AVM'lerde görmek istemediğini dile getiren sözde yazar "Yolda kara çarşaflı görünce yolumu değiştiriyorum" dedi.

    Ajlan TekinkoçAjlan Tekinkoç

    İşte toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatörün mütedeyyin kesime nefret kustuğu o sözler:

    "Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim.

    Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.

    Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.

    Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.

    Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."

    KİTAPLARI HALA SATIŞTA… BOYKOT ÇAĞRISI
    Öte yandan Ajlan Tekinkoç'un yazdığı kitapların birçok dijital platformda satışta olduğu görüldü.

    Toplumun kutuplaştıran böylesi bir profilin kitaplarının hala satışta olması tepkiyle karşılandı ve boykot çağrısı yapıldı.

    GEREKEN YAPILSIN
    Gözler şimdi İslam düşmanı provokatör için ilgili makamların atacağı adıma çevrildi.

    İzmirde 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleriİzmirde 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri
    İzmir'de 28 Şubat kafası! Başörtülü kadına saldırı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri

    Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydında CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: Başörtülü öcüler burada yaşamasınSeçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydında CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: Başörtülü öcüler burada yaşamasın
    Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydında CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: Başörtülü öcüler burada yaşamasınSeçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydında CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: Başörtülü öcüler burada yaşamasın
    Seçime günler kala 28 Şubat artıkları sahnede! Aydın'da CHP seçmeni bir kadın nefret kustu: "Başörtülü öcüler burada yaşamasın"

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...
    Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Bir de söylemediklerine bakın...
    Türk Telekom
    CANLI | Gazze’de 6. takas! Hamas 3 İsrailli esiri teslim etti! Filistinli esirler Ramallah’ta
    DEM’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevinden alındı! İşte yerine görevlendirilen isim
    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark
    Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kacır isim verdi: O otomobil devi Türkiye’ye fabrika kuruyor
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber!
    13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair’dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk
    Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
    Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
    CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki villası görüntülendi! İşte kare kare çifte standart
    Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye’ye karşı
    Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı
    Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek
    Milyonlarca emekliye yeni ikramiye! İlk ödeme ne zaman hesaplarda olacak? Bayram ikramiyesi ne kadar bekleniyor?
    Müşterilerin ardından garsonlar da kuver oyununa isyan etti: Yüzde 5’ini bile almıyoruz
    CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında biri delege 3 tanık itiraf etti: Oy karşılığı para teklif edildi
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı
    Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...