Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri

Ajlan Tekinkoç Instagram üzerinden yayınladığı video ile çarşaflı kadınları hedef aldı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)



ÇARŞAFLI KADINLARA SALDIRDI



Toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatör mütedeyyin kesime de nefret kustu:



"Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim.

Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.

Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.

Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.

Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."