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Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor. Çarşaf giyen kadınları “Tarla korkuluğu, bombacı, sapık” olarak tanımlayan Tekinkoç'un bir takipçisine "Sen önce türbanını çıkar" dediği görüldü. Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan merdiven altı yazar, "Allah adaletsizlik yapıyor, diktatör bir tanrı görüyoruz. Ayetler sürekli kendini tekrarlıyor" deyip hem Kur'an-ı Kerim'e dil uzattı hem de Peygamberleri hedef aldı. İlgili makamların toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç ile ilgili ne zaman adım atacağı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 12:02
Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kendini 'laik' olarak tanımlayan Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazar, hem AK Parti seçmenini hem de mütedeyyin kesimi rezil sözlerle hedef aldı.

    Dini vecibelerini yerine getirmek için çarşaf giyen kadınları "Tarla korkuluğu, bombacı, sapık" olarak tanımlayıp "AVM'ye gelmesinler. Medreselerinden çıkmasınlar. Onları görünce yolumu değiştiriyorum" dedi.

    Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor!



    Skandal bununla da sınırlı değildi...



    Dün çarşaflılara saldıran Ajlan Tekinkoç'un bugün başörtülüleri hedef aldığı görüldü (Takvim.com.tr)Dün çarşaflılara saldıran Ajlan Tekinkoç'un bugün başörtülüleri hedef aldığı görüldü (Takvim.com.tr)

    "İLK ÖNCE TÜRBANINI ÇIKAR"

    Tekinkoç'un sosyal medyadan kendisine soru soran bir takipçisine "İlk önce türbanını çıkarman gerekiyor" diyerek yönlendirmede bulundu.

    "DOMUZ ETİ YİYİN"

    Manevi ve kutsal değerleri hiçe sayan merdiven altı yazar, İslam'da kesin surette haram kılınan domuz etini "minerali yüksek, yenmeli" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı.

    Provokatör Ajlan Tekinkoç Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor (Takvim.com.tr)Provokatör Ajlan Tekinkoç Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor (Takvim.com.tr)


    "ALLAH ADALETSİZLİK YAPIYOR" DEYİP KÜFRE DÜŞTÜ

    Allah'ın adaletini sorgulayarak toplumun Müslüman toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyip gündem olma gayesi güden Ajlan Tekinkoç, "Allah adaletsizlik yapıyor. Kulların da kendi aralarında adaletli davranması beklenemez. Kim ne derse desin. Yaratılan bir kul yaratıcı tarafından daha üstün kılınıyorsa bu durum başlı başına haksızlıktır, adaletsizliktir" diyerek hem küfre hem şirke düştü.

    KUR'AN'A VE AYETLERE DİL UZATTI: DİKTATÖR BİR TANRI GÖRÜYORUZ

    "Ayetler kendini sürekli tekrar ediyor"     diyerek Kur'an-i Azimüşşan'a dil uzatan ateist yazar, "Allah varlığını ayetlerle ispat etmeye çalışıyor ama akıllı, sorgulamayı bilen günümüzdeki insanlar da dahil olmak üzere ayet değil kanıt istiyorlar. Yani gözle görülür bir şey lazım ki inanalım. Tüm bu sözleri peygamber aracılığıyla gönderiyor. Sonra ayetlerde "Peygamberleri öldürüyorsunuz" diyor. Diktatör bir Tanrı'yı yine görüyoruz" sözleriyle kutsal değerlere hakaret etmeyi sürdürdü.

    Ajlan Tekinkoç Instagram üzerinden yayınladığı video ile çarşaflı kadınları hedef aldı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Ajlan Tekinkoç Instagram üzerinden yayınladığı video ile çarşaflı kadınları hedef aldı (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

    ÇARŞAFLI KADINLARA SALDIRDI

    Toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç isimli sözde provokatör mütedeyyin kesime de nefret kustu:

    "Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim.

    Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.

    Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaf giyen kadınları böyle hedef aldı

    Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.

    Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.

    Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."

    Ajlan Tekinkoç (Takvim.com.tr)Ajlan Tekinkoç (Takvim.com.tr)

    KİTAPLARI NEDEN HALA SATIŞTA?

    Öte yandan Ajlan Tekinkoç'un yazdığı kitapların birçok dijital platformda satışta olduğu görüldü. Toplumun kutuplaştıran böylesi bir profilin kitaplarının hala satışta olması tepkiyle karşılandı ve boykot çağrısı yapıldı.

    İSLAM DÜŞMANI PROVOKATÖR İÇİN GEREKEN YAPILSIN

    Gözler şimdi İslam düşmanı dinsiz provokatör için ilgili makamların atacağı adıma çevrildi.

    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!

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