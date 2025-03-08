Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için Turkuvaz Medya’da buluştu!

AK Parti MKYK Üyesi Sn. Hülya Terzioğlu. (Takvim.com.tr) "SİYASETTE KADIN GÜCÜ: SAMİMİYET, EHLİYET VE DEĞERLER ÜZERİNE"

AK Parti MKYK Üyesi Sn. Hülya Terzioğlu, zirvede yaptığı konuşmada siyasetin yalnızca profesyonel bir alan olmadığını, toplumun her kesiminden insanın yönetim süreçlerine katkıda bulunduğunu vurguladı.



İslam siyaset düşüncesine atıfta bulunarak, kadınların da siyasi, ekonomik ve toplumsal süreçlerde etkin rol almasının gerekliliğine dikkat çekti. Terzioğlu, siyaset felsefesinin üç sac ayağı olarak "burhan" (değerler), "sultan" (liderlik) ve "vicdan" (denetim) kavramlarını ele alarak, kadın ve erkek herkesin ehliyet ve liyakat çerçevesinde yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirtti.



Başörtüsü yasakları döneminde yaşadığı zorluklardan da bahseden Terzioğlu, geçmişten bugüne kadınların siyasette var olma mücadelesinin önemini vurgulayarak, toplumsal değerlerin korunması adına herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler. (Takvim.com.tr)



"KADINLARIN SİYASETTEKİ GÜCÜ VE MÜCADELESİ ÖNEMLİ"

Ayşe Böhürler, konuşmasında Türkiye'nin kadınların siyasete katılım serüvenine tarihsel bir perspektiften ışık tutarak, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreci değerlendirdi.



Tanzimat'tan itibaren kadınların eğitim ve toplumsal hayata katılımı için önemli adımlar atıldığını, ancak kadınların siyasetteki yeri ve kamusal alandaki temsillerinin hala eksik olduğunu vurguladı. 1980'ler ve 1990'lar gibi zorlu dönemlerde kadın hakları mücadelesi veren Böhürler, başörtüsü yasağından ötürü yaşadığı zorlukları ve bu süreçteki kadın hakları savunuculuğunun önemini dile getirdi.



Ayrıca, 1995 Pekin Konferansı'na katılarak, kadın hakları konusunda geniş bir perspektif kazandığını ve bu bilgileri Türkiye'deki siyaset ve sivil toplum çalışmalarına entegre ettiğini belirtti. Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kesişen yolunun, kadınların siyasetteki yerini güçlendirmekteki rolüne değindi.



AK Parti'nin kadın kurucusu olarak, siyasi alanda kadınların daha fazla yer alması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu mücadelenin, 2014 yılında başörtülü bir milletvekilinin meclise girmesiyle somut bir başarıya ulaştığını ifade etti.



Kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri gibi toplumsal sorunlarla ilgili önemli yasaların çıkarılmasında da aktif rol oynadığını belirtti. Böhürler, siyasette kadın temsili oranının artırılmasının hala büyük bir ihtiyaç olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için dayanışma ve birlikteliğin önemini vurguladı. Konuşmasında, kadınların daha fazla siyasete katılmasının, toplumu daha iyiye taşımak için kritik olduğunu ve bu mücadelenin süreceğini söyledi.

Uzman Klinik Psikolog- Yazar Rabia Yavuz. (Takvim.com.tr)



"BİR SÖZ PENCERE DE AÇABİLİR, DUVAR DA ÖREBİLİR"

Psikolog Rabia Yavuz, konuşmasında bireylerin hayatlarında karşılarına çıkan engelleri ve bu engellerin çoğu zaman toplumsal vesayet kültürüyle nasıl şekillendiğini ele aldı.



Kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak, başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ve yıllar sonra tekrar üniversiteye dönme kararı aldığında, toplumun ona çizdiği sınırlarla bir kez daha yüzleştiğini anlattı. İnsanın özgür iradesiyle seçim yapma hakkına sahip olduğunu hatırlattan Yavuz, "Bir söz yeri gelir bize bir pencere açar, bir söz yeri gelir hayatla aramıza duvarlar örebilir" diyerek sözlerin dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Teknoloji girişimcisi ve yapay görme uzmanı Zülal Tannur. (Takvim.com.tr)



"CAM TAVANLARI TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ DEĞİŞTİRECEK

Teknoloji girişimcisi ve yapay görme uzmanı Zülal Tannur, konuşmasında biyolojik görme ile görüntü işleme arasındaki farkı ve bu boşluğu doldurmak için geliştirdikleri yapay görme sistemlerini anlattı.



Görme kısıtlarının sadece insanlara değil, aynı zamanda makinelere de özgü olduğunu vurgulayan Tannur, bu alanda ürettikleri çözümlerle teknolojiyi daha kapsayıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.



Kadın bir teknoloji lideri olarak karşılaştığı deneyimleri paylaşan Tannur, "Kadın kimliğim hiçbir zaman bir engel olmadı, çünkü bir dezavantajınız varsa, görememek gibi, o zaman kadın kimliğiniz yok oluyor" diyerek, cam tavanların yalnızca unvanlarla sınırlı kalmadığını ifade etti. Tannur, önyargılarla beslenen veri setlerinin, yapay zeka teknolojilerinde de kendini göstermeye devam ettiğini söyledi.