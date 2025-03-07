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Turkuvaz Medya'da "Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları" zirvesi!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları" zirvesi, iş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından önemli kadınları bir araya getiriyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör’ün açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney gibi isimler yer alacak. Spor, sanat ve iş dünyasından başarılı kadınların deneyimlerini paylaşacağı zirvede, yapay zekâ ve teknoloji alanında kadınların yükselen rolü de ele alınacak.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 10:04
Turkuvaz Medya’da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları zirvesi!

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Turkuvaz Medya Grubu'nun geleneksel hale gelen, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek.

İş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından güçlü kadınların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katkılarını gözler önüne serecek.

ZİRVEYE KİMLER KATILACAK
Zirve, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmaları ile başlayacak. Zirvenin siyaset, yerel yönetimler ve akademik sahada öne çıkan isimleri arasında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu ve Akademik Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yer alıyor. Bu yılın en dikkat çekici konularından biri teknoloji ve yapay zekâ alanında kadınların rolü olacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, sektörde kadınların gücünü vurgularken, Robopsikolog Ecem Tuğlan Bate "Yapay Zekâya Ses Veren Kadınlar: Teknolojide Cinsiyetin Görünmez Kodu" başlıklı konuşmasıyla cinsiyet eşitliği ve teknoloji ilişkisini ele alacak. NeuroVision AI Tech ve From Your Eyes Kurucusu Zülal Tannur ise yapay zekâ çağında kadınların rolüne dair görüşlerini paylaşacak.

SPORDA SINIRLAR AŞILIYOR
Zirvede spor dünyasından da güçlü kadınlar yer alıyor. 3 Bant Bilardo Kadınlar Milli Takım Sporcusu ve Avukat Güzin Müjde Karakaşlı ile Ultra Maraton Yüzücüsü ve Antrenör Bengisu Avcı, sporun kadınlar için nasıl bir güç ve özgüven kaynağı olduğunu anlatacak.

Kadınların sanat ve sosyal girişimcilikteki gücünü temsil eden isimler de etkinlikte yer alacak. Komedyen, Senarist ve Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sanat dünyasında kadının yükselen rolüne dair görüşlerini paylaşırken, Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara Demir de toplum için fark yaratmanın önemine vurgu yapacak. ATV ekranlarında yer alan Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin hayat hikayesi ve başarıları ile zirvede yer alacak. ES Kariyer Yönetim Kurulu Başkanı Able4All Kurucusu Esra Odabaşı iş hayatında kadının gücüne vurgu yaparken Uzman Klinik Psikolog, yazar Rabia Yavuz kadın ruhundan anlamak başlıklı konuşması ile seyircilerle buluşacak.

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Turkuvaz Medya’da Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları zirvesi!
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