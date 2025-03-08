CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan ayında yaptığı gaf ve tartışmalı iftar programı ile sosyal medyada gündeme oturdu.
İmamoğlu dün akşam (7 Mart) İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir ailenin evinden iftar açtığına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
4 kare paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam iftarımızı Gaziosmanpaşa'da Subaşı Ailesiyle beraber açtık. Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe ile misafir olduğumuz ailemize sofralarını bizimle paylaştıkları için teşekkürler. Tutulan tüm oruçları Allah kabul etsin." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X Paylaşımı
DUVAR SAATİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI: İFTAR MI REKLAM MI?
Fotoğraflarda görülen duvar saatleri, İmamoğlu'nun paylaşımının samimiyeti konusunda soru işaretleri oluşturdu.
İstanbul'da 7 Mart'ta iftar saati 19.08 olmasına rağmen, çekilen fotoğraflar incelendiğinde ilginç detaylar ortaya çıktı.
Duvardaki saate göre 19.30'da çekildiği anlaşılan fotoğraftaki yani ezan okunmasının üzerinden 22 dakika geçmesine rağmen hiç kimsenin neredeyse yemeklere dokunmadığı görülüyor.