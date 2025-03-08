Ancak İmamoğlu'nun duvar saatini kırparak paylaştığı bir sonraki kareyi CHP'li Hakan Bahçetepe açık olarak paylaştı. Burada duvar saatinin 19.47'yi gösterdiği yemeklerin masadan kalktığı çay ve tatlı servisi yapıldığı görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, iftar programının doğal bir organizasyon mu yoksa reklam amaçlı kurgulanmış bir etkinlik mi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Hakan Bahçetepe'nin X paylaşımı

İZMİR'DE RAMAZAN GAFI: BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim için de turlara başladı. İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakıp şehir şehir gezecek olan İmamoğlu ilk ziyaretini İzmir'e yaptı. Partililere hitap eden İmamoğlu burada da bir gafa imza attı.

İmamoğlu yeni girdiğimiz Ramazan ayını tebrik etmek yerine "Mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi. İmamoğlu'nun İzmir programında konuklara simit su ve çay dağıtıldığı görüldü.

İBB Başkanı'nın tartışmalı "iftar" programı ve Ramazan gafı sosyal medyada tartışma konusu oldu.