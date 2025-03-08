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Ekrem İmamoğlu’ndan “Ramazan” gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında yaptığı gaf ve tartışmalı iftar organizasyonuyla gündeme geldi. İstanbul’daki bir iftar programında, fotoğraflardaki saat detayları etkinliğin doğal bir buluşma değil, planlanmış bir PR çalışması olduğunu düşündürdü. Öte yandan İzmir’de partililere hitap eden İmamoğlu, yeni girdiğimiz Ramazan ayını tebrik etmek yerine “Mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun” diyerek gaf yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 15:56
Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan ayında yaptığı gaf ve tartışmalı iftar programı ile sosyal medyada gündeme oturdu.

İmamoğlu dün akşam (7 Mart) İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir ailenin evinden iftar açtığına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

4 kare paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam iftarımızı Gaziosmanpaşa'da Subaşı Ailesiyle beraber açtık. Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe ile misafir olduğumuz ailemize sofralarını bizimle paylaştıkları için teşekkürler. Tutulan tüm oruçları Allah kabul etsin." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X PaylaşımıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X Paylaşımı

DUVAR SAATİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI: İFTAR MI REKLAM MI?
Fotoğraflarda görülen duvar saatleri, İmamoğlu'nun paylaşımının samimiyeti konusunda soru işaretleri oluşturdu.

İstanbul'da 7 Mart'ta iftar saati 19.08 olmasına rağmen, çekilen fotoğraflar incelendiğinde ilginç detaylar ortaya çıktı.

Duvardaki saate göre 19.30'da çekildiği anlaşılan fotoğraftaki yani ezan okunmasının üzerinden 22 dakika geçmesine rağmen hiç kimsenin neredeyse yemeklere dokunmadığı görülüyor.

Ancak İmamoğlu'nun duvar saatini kırparak paylaştığı bir sonraki kareyi CHP'li Hakan Bahçetepe açık olarak paylaştı. Burada duvar saatinin 19.47'yi gösterdiği yemeklerin masadan kalktığı çay ve tatlı servisi yapıldığı görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, iftar programının doğal bir organizasyon mu yoksa reklam amaçlı kurgulanmış bir etkinlik mi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Hakan Bahçetepe'nin X paylaşımıHakan Bahçetepe'nin X paylaşımı

İZMİR'DE RAMAZAN GAFI: BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmalı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim için de turlara başladı. İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakıp şehir şehir gezecek olan İmamoğlu ilk ziyaretini İzmir'e yaptı. Partililere hitap eden İmamoğlu burada da bir gafa imza attı.

İmamoğlu yeni girdiğimiz Ramazan ayını tebrik etmek yerine "Mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi. İmamoğlu'nun İzmir programında konuklara simit su ve çay dağıtıldığı görüldü.

İBB Başkanı'nın tartışmalı "iftar" programı ve Ramazan gafı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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