Takvim karanlık ilişkileri gündeme getirmişti! İBB’den Medya AŞ’ye dudak uçuklatan bir reklam ihalesi daha

CHP'li İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ hakkındaki skandal iddialar bitmek bilmiyor. İBB'nin Medya AŞ çatısı altında Saraçhane medyasını fonladığı ve sosyal medyadaki "troll" hesaplara para akışı sağlandığı da bu iddialardan biri. Herhangi bir mal alımı yapılmayan ve hizmet alımı kapsamında düzenlenen tüm sosyal medya ihalelerin şartnamelerinde satın alınacak hizmetlere ilişkin; "Sosyal Medya Yönetimi", "Sosyal Medya Tanıtımı", "Sosyal Medya İçerik Üretimi" ve "Tam Ajans Hizmeti" ifadelerinin yer alması bu iddiaları doğrular nitelikte.

Geçtiğimiz günlerde şirkette savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında bilgisi istenen iki şirketin Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'la olan bağı ise oldukça dikkat çekmişti. Bahse konu şirketlerin ismi Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi ve Şimdi Yapım Limited Şirketi'ydi.

TAKVİM BELGELERİ İLE GÜNDEME GETİRDİ

Bu iki şirketin sahibinin nikahını Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıkmış, Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un aile dostu olduğu belirlenmişti. Bağdatlı'nın CHP'li İBB'den yüklü ihaleler aldığı ise Takvim.com.tr belgeleri ile gündeme getirmişti.

Buna göre; 4 Ağustos 2020 tarihinde Emrah Bağdatlı adına kurulan Şimdi Yapım isimli firma, daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı. Şirketin 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandığı görüldü. Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği Değişik Hikayeler isimli firmanın İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği kayıtlara geçti.