Takvim karanlık ilişkileri gündeme getirmişti! İBB’den Medya AŞ’ye dudak uçuklatan bir reklam ihalesi daha

CHP'li İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ hakkındaki skandal iddialar bitmek bilmiyor. İBB'nin Medya AŞ çatısı altında Saraçhane medyasını fonladığı ve sosyal medyadaki "troll" hesaplara para akışı sağlandığı da bu iddialardan biri. Herhangi bir mal alımı yapılmayan ve hizmet alımı kapsamında düzenlenen tüm sosyal medya ihalelerin şartnamelerinde satın alınacak hizmetlere ilişkin; "Sosyal Medya Yönetimi", "Sosyal Medya Tanıtımı", "Sosyal Medya İçerik Üretimi" ve "Tam Ajans Hizmeti" ifadelerinin yer alması bu iddiaları doğrular nitelikte.
Geçtiğimiz günlerde şirkette savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında bilgisi istenen iki şirketin Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'la olan bağı ise oldukça dikkat çekmişti. Bahse konu şirketlerin ismi Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi ve Şimdi Yapım Limited Şirketi'ydi.
TAKVİM BELGELERİ İLE GÜNDEME GETİRDİ
Bu iki şirketin sahibinin nikahını Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıkmış, Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'un aile dostu olduğu belirlenmişti. Bağdatlı'nın CHP'li İBB'den yüklü ihaleler aldığı ise Takvim.com.tr belgeleri ile gündeme getirmişti.
Buna göre; 4 Ağustos 2020 tarihinde Emrah Bağdatlı adına kurulan Şimdi Yapım isimli firma, daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı. Şirketin 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandığı görüldü. Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği Değişik Hikayeler isimli firmanın İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
1 YILLIK İHALE MEDYA AŞ'YE
Tüm bu şaibeler varlığını sürdürürken, İBB'nin 13 Şubat'ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attığı belirlendi. İBB'nin 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştiraki Medya A.Ş.'ye verdiği tespit edildi.
İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacak. Bu çekimler en az 2K çözünürlüğünde ve LOG-C formatında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı şartnamede yer aldı.
1000 ADET FİLM ÇEKİLECEK
İhalenin bir diğer dikkat çeken maddesi ise 195 bin saniyelik 1000 adet filmin çekilmesi oldu. İBB'nin faaliyetlerini tanıtmak, vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çekilecek filmler, Full HD çözünürlük ve 4:2:2 renk derinliğinde olacak.
Bu filmler için 20 profesyonel seslendirme sanatçısının görevlendirileceği belirtilirken, seslendirme metinlerinin en az 10, en fazla 100 kelimeden oluşacağı ifade edildi. Üretilen içeriklerin İstanbul genelindeki en az 500 açık hava ve 1000 kapalı alan ekranında yayınlanacağı kaydedildi.
İSTANBULLUNUN PARASI REKLAMA
İstanbullu hizmet beklerken, kaynakların reklam adı altında Medya A.Ş'ye aktarılması dikkat çekti. İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandı. Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği ifade edildi.