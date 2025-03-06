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Çocukları ketamin ile zehirleyen FETÖ'cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu'na 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası

Aile yapısını içeriden çökertmek için çalışan FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "çocuklara karşı eziyet etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından toplam 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede sözde doktor FETÖ’cü Zoroğlu’nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı.

AA AA
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 18:47
Çocukları ketamin ile zehirleyen FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu’na 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası

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İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zoroğlu ile tutuksuz sanıklar Ahmet Aktaş, Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Zeynep Akgül katıldı.

İddianamede sözde doktor FETÖ’cü Zoroğlu’nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı. (Takvim.com.tr)İddianamede sözde doktor FETÖ’cü Zoroğlu’nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı. (Takvim.com.tr)

Duruşmada, avukatların beyanlarının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Süleyman Salih Zoroğlu, terapi kayıtlarının kendisini haklı çıkaracağını öne sürerek, "Eziyet, istismar ve yıldırma etiket olarak ortaya çıktı. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Özgül Zoroğlu ise yargılama süreci boyunca eşinin, sahip olduğu akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi ettiğinin ortaya konulduğunu savundu.

Diğer sanıklar da savunmalarında beraatlerini istedi.

FETÖ'cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu (Takvim.com.tr)FETÖ'cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu (Takvim.com.tr)

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Zoroğlu'na, Ali Mirza K. ve Dila B'ye karşı işlediği "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6'şar ay, Elanur C'ye karşı "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay, müşteki Cevdet C'ye karşı işlediği "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay, "şantaj" suçundan 10 ay 4 gün, "özel hayatın gizliliğini ihlali" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Böylece Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında toplam 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası kararlaştırıldı.

Sanık Ahmet Aktaş'ın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay ve mağdur Ali Mirza K'ye yönelik "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

FETÖ'cü Süleyman Salih Zoroğlu (Takvim.com.tr)FETÖ'cü Süleyman Salih Zoroğlu (Takvim.com.tr)

Mahkeme tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sözde doktor FETÖ'cü Zoroğlu'nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı. Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İddianamede sözde doktor FETÖ’cü Zoroğlu’nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı. (Takvim.com.tr)İddianamede sözde doktor FETÖ’cü Zoroğlu’nun 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği yer almıştı. (Takvim.com.tr)

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyordu.

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