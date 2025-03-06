Çocukları ketamin ile zehirleyen FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu’na 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zoroğlu ile tutuksuz sanıklar Ahmet Aktaş, Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca ve Zeynep Akgül katıldı.

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında beraatlerini istedi.

Sanıklardan Özgül Zoroğlu ise yargılama süreci boyunca eşinin, sahip olduğu akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi ettiğinin ortaya konulduğunu savundu.

Sanık Süleyman Salih Zoroğlu , terapi kayıtlarının kendisini haklı çıkaracağını öne sürerek, "Eziyet, istismar ve yıldırma etiket olarak ortaya çıktı. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

FETÖ'cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu (Takvim.com.tr)

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu'nu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Zoroğlu'na, Ali Mirza K. ve Dila B'ye karşı işlediği "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6'şar ay, Elanur C'ye karşı "çocuğa karşı eziyet" suçundan 3 yıl 4 ay, müşteki Cevdet C'ye karşı işlediği "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay, "şantaj" suçundan 10 ay 4 gün, "özel hayatın gizliliğini ihlali" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Böylece Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında toplam 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası kararlaştırıldı.

Sanık Ahmet Aktaş'ın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay ve mağdur Ali Mirza K'ye yönelik "çocuğa karşı eziyet" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.