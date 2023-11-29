FETÖ’cü Süleyman Salih Zoroğlu için 972 yıl hapis istemi! İddianamede kan donduran detaylar!

"Dissosiyatif kimlik bozukluğunda kişi kendi kimliği dışında başka kimlikler de tarif etmektedir. Ketamin ise bizzat kendisi dissosiyatif etkiler yaratan bir ajan olup tıptaki kullanım alanlarında sıklıkla dissosiyatif belirtiler ortaya çıkardığı bilinmektedir. Yani sanık kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif etkiler yaratan ajanı vererek dissosiyatif kimlik bozukluğunu tedavi etmeye çalıştığını iddia etmektedir. Adeta çocuklara önce hastalık yapan bir mikrop verilmekte sonra da bu mikrobun teşhis ve tedavisinin yapıldığı iddia edilmektedir. Seanslara devam eden çocuklar şifa bulmak bir yana bu maddeye bağlı dissosiasyon yanında bulantı, kusma gibi sorunlar yaşamakta ayrıca daha vahimi olarak belli bir süre ve yoğunlukta kullanıldıktan sonra maddenin yarattığı uyuşturucu etkiye bağımlılık geliştirmektedir. Öyle ki kliniğe terapi için değil, sadece iğne olmak için gelmek gibi bir uygulamanın oluşmaya başladığı, hastaların maddenin bulunduğu şişeyi gizlice alarak, kontrolsüz şekilde ketamin kullandıkları tahkikatla belirlenmiştir. Yani sanık, ketaminin uzun süreli kullanımında gerçekleşecek nörotoksik etkileri, bağımlılık potansiyeli ve psikotik durum oluşturma özelliklerini de bilinçli olarak kullanmaktadır."

Ketaminin etken maddesinin at, sığır, kedi, köpek gibi hayvanlara yönelik cerrahi işlemlerde de kullanılan bir anestezik olduğu anlatılan iddianamede, sanığın temin ettiği maddeyi belli ölçüde sulandırarak, gizlemek amacıyla bir gözlük suyu şişesine doldurduğunun tahkikatla sabit olduğu aktarıldı.