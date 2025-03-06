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TÜGVA'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Güçlü yarınlara emin adımlarla

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Terörsüz Türkiye" kapsamında atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşinci, PKK terör örgütünün kuruluşundan bu yana on binlerce vatan evladının hayatını kaybetmesine neden olduğunu, ancak son yıllarda Türkiye’nin kararlı duruşu ve savunma sanayisindeki başarılar sayesinde örgütün bölme hedefinin imkânsız hale geldiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde askeri, siyasi ve sivil alanlarda atılan adımların terör örgütünü etkisizleştirdiğini belirten Beşinci, "Gençler olarak, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığımız adımların arkasındayız. Bu ülkenin güçlü yarınları için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" dedi. Beşinci, ayrıca terörle mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara teşekkürlerini sundu.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 12:41
TÜGVA’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Güçlü yarınlara emin adımlarla

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Terörsüz Türkiye" kapsamında atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşinci'nin açıklamaları şu şekilde:

"PKK terör örgütü, kuruluşundan bu yana on binlerce vatan evladının kanının dökülmesine sebep olmuştur. Komünist-Marksist ideolojiden beslenen bu yapı, Türkiye'yi fiziksel olarak bölme hedefinin yanı sıra, toplumu fikri ve kültürel olarak ayrıştırmaya çalışmıştır. Kanlı saldırılarını ülkenin bütünlüğünü zedeleme aracı olarak kullanırken, çoğu zaman dış güçlerle iş birliği yapmaktan geri durmamıştır.

PKK'NIN ÜLKEYİ BÖLME HEDEFİ İMKANSIZ HALE GELDİ
Türkiye'nin son yıllarda hızla gelişmesi ve terörle mücadelede kararlı duruşu, PKK'nın ülkeyi bölme hedefini imkânsız hale getirmiştir. Örgüte yeni katılımlar neredeyse tamamen bitmiş, mevcut kadrolar ise umutsuzluk içinde hareket edemez hale gelmiştir. Artık terör örgütünün asıl amacı, kuruluşundaki hedeflerden saparak farklı ülkelerin taşeronluğunu yapmak ve kaos ortamı oluşturmaya evrilmiştir.

Yaklaşık 40 yıldır devam eden terörle mücadele, ilk dönemlerde ağırlıklı olarak silahlı yöntemlerle yürütülmüştür. Türkiye'nin o dönemlerde savunma sanayisinde dışa bağımlı olması ve teknik yetersizlikler, mücadelede zaman zaman zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Ancak fikrî ve siyasi alanda gereken adımların atılmaması, örgütün belirli toplumsal kesimlerde kök salmasına zemin hazırlamıştır.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr Arşiv)Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr Arşiv)

Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadele yalnızca askeri alanla sınırlı kalmamış, siyasi, fikrî ve sivil alanlarda da önemli adımlar atılmıştır. Özellikle demokratikleşme hamleleri, örgütün insan kaynağını kurutmuş, terör örgütü mensuplarını çaresizliğe sürüklemiştir. Türkiye'nin savunma sanayii alanında elde ettiği başarılar, askerî operasyonların etkinliğini artırmış ve terör örgütünü etkisiz hale getirmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumunu güçlendiren politikalar ve istikrarlı duruş, toplumda da büyük bir özgüven ve geleceğe dair umut oluşturmaktadır. Ülkemiz, küresel meselelerde karar verici pozisyona yükselmiş ve tarihî sorumluluklarını üstlenen bir lider ülke olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve terör örgütü elebaşının fesih çağrısı yapmasıyla sonuçlanan süreç, terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşılmasını sağlamıştır.

GENÇLİĞİN GELECEĞİ İÇİN ATILAN ADIMLARIN FARKINDAYIZ VE ARKASINDAYIZ
Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olarak, gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız. Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, Terörsüz Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençliğin geleceği için atılan adımların farkındayız ve arkasındayız.

Bu vesileyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, terörle mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara teşekkürlerimizi sunarız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış bir ülkenin gençleri olarak, geleceğe daha umut dolu bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz."

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