İmralı'dan gelen "silah bırak" çağrısı sonrası PKK'nın silahlı kolu HPG'den "ateşkes" kararı: "Tüm gruplarımız buna uysun"

PKK
ve diğer 3 harfli terör örgütleri için yolun sonu geldi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan
İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir"
çağrısı yaptı.
Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon"
ve "özerklik"
talebine de kapıyı kapatıp "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır"
ifadelerini kullandı.
Bu durum "teröristan" hayali kuran terör baronlarında "şok" etkisi yaratırken Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın"
çağrısının ardından terör örgütünden yanıt geldi.
İmralı'dan gelen çağrı sonrası PKK ʺateşkesʺ kararı aldı.
PKK'DAN ATEŞKES KARARI
PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.
Dün PKK'nın aldığı "ateşkes" kararı sonrası bugün HPG de aynı adımı attı.
HPG'DEN "ATEŞKES" BİLDİRİSİ
PKK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı adı altında faaliyet yürüten kolu olan HPG "tüm güçlerimize duyurulur" başlıklı bir yazılı açıklama yayımladı.
İmralı'dan gelen çağrı ve PKK'nın "ateşkes" kararına uyacaklarını duyuran HPG "PKK'nın 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere almış olduğu ateşkes kararı, tüm güçlerimiz için geçerlidir. Ateşkes kararına büyük bir titizlikle riayet edilmeli ve bu karara tam uyulmalı" duyurusu yaptı.
PKK'nın silahlı kolu HPG de ʺateşkesʺ kararı aldıklarını duyurdu (Takvim.com.tr)
"TÜM YAPILAR İÇİN GEÇERLİ, HERKES UYMALI"
Bahse konu açıklamada YPS, MAK gibi oluşumların da ateşkese uyması gerektiği ve belirtilerek şöyle denildi:
Özellikle bu karar ana güçlerimizin yanında, özel görevli fedai timler ve bütün otonom birimler, YPS, MAK vb. öz savunma birimleri gibi tüm yapılar için geçerlidir ve herkes buna uymalıdır.
Bütün HPG ve ona bağlı birimlerin duyarlı ve sorumlu davranmaları temel bir görevdir. Bütün yoldaşların bu karara sorumlu yaklaşacaklarına inancımız tamdır.