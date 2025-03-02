İmralı'dan gelen "silah bırak" çağrısı sonrası PKK'nın silahlı kolu HPG'den "ateşkes" kararı: "Tüm gruplarımız buna uysun"

İmralı'dan gelen çağrı sonrası PKK ʺateşkesʺ kararı aldı.



PKK'DAN ATEŞKES KARARI



PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.



Dün PKK'nın aldığı "ateşkes" kararı sonrası bugün HPG de aynı adımı attı.



HPG'DEN "ATEŞKES" BİLDİRİSİ



PKK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı adı altında faaliyet yürüten kolu olan HPG "tüm güçlerimize duyurulur" başlıklı bir yazılı açıklama yayımladı.



İmralı'dan gelen çağrı ve PKK'nın "ateşkes" kararına uyacaklarını duyuran HPG "PKK'nın 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere almış olduğu ateşkes kararı, tüm güçlerimiz için geçerlidir. Ateşkes kararına büyük bir titizlikle riayet edilmeli ve bu karara tam uyulmalı" duyurusu yaptı.