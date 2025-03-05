Grönland’ın coğrafi konumu: Grönland nerede, hangi ülkeye bağlı?

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü "öyle ya da böyle" elde edeceğini ifade etti ve Grönland ile Panama Kanalı'nın geri alınması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ardından Grönland'ın coğrafi konumu yeniden merak konusu oldu. Peki, Grönland nerede, hangi ülkeye bağlı? İşte tüm merak edilenler…

AA Grönland Nerede Bulunuyor ve Hangi Ülkeye Aittir? Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Kuzey Amerika kıtasına bitişik olarak yer alır. Ancak tarihsel olarak Avrupa ile bağlantılıdır ve Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Coğrafi olarak Grönland Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yer alır.