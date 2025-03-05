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Grönland'ın coğrafi konumu: Grönland nerede, hangi ülkeye bağlı?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Grönland’ın kontrolünü "öyle ya da böyle" elde edeceğini belirtti. Ayrıca, Grönland ve Panama Kanalı’nın geri alınması gerektiğini vurgulayan Trump’ın bu sözleri, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından Grönland'ın coğrafi konumuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Grönland nerede bulunuyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:58
Grönland’ın coğrafi konumu: Grönland nerede, hangi ülkeye bağlı?

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü "öyle ya da böyle" elde edeceğini ifade etti ve Grönland ile Panama Kanalı'nın geri alınması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ardından Grönland'ın coğrafi konumu yeniden merak konusu oldu. Peki, Grönland nerede, hangi ülkeye bağlı? İşte tüm merak edilenler…

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Grönland Nerede Bulunuyor ve Hangi Ülkeye Aittir?

Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Kuzey Amerika kıtasına bitişik olarak yer alır. Ancak tarihsel olarak Avrupa ile bağlantılıdır ve Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Coğrafi olarak Grönland Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yer alır.

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Grönland Adı Nereden Geliyor?

Grönland adı, 10. yüzyılda İskandinav yerleşimcileri tarafından verilmiştir. İzlanda'dan sürgün edilen Kızıl Erik, buzlarla kaplı bu adayı keşfettiğinde yerleşimcileri çekmek amacıyla "Grœnland" (Yeşil Ülke) adını vermiştir. Bu isim adanın soğuk iklimine rağmen bölgenin yaşanabilir olduğu izlenimini vermek için seçilmiştir.

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Grönland'ın Yüzölçümü ve Buzullarındaki Erime Neden Artıyor?

Grönland, 2.166.086 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük adasıdır. Küresel ısınma nedeniyle Grönland'ın buzulları hızla erimektedir. Özellikle 2012 yılında adadaki yıllık buz kaybı, 2003 yılına kıyasla dört kat artmıştır. Bu durum bilim insanlarının dikkatle izlediği çevresel bir sorundur.

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Grönland'da Hangi Halk Yaşar?

Grönland'ın yerli halkı, Kalaallitler adı verilen Grönlandik Eskimo halkıdır. Kalaallitler, adanın batısında yoğunlaşan ve kendi dilini konuşan bir topluluktur. Bu halk, Grönland'ın kültürel yapısında önemli bir yer tutar.

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Grönland'ın Avrupa Birliği ile İlişkisi Nedir?

Grönland, 1973'te Danimarka ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katıldı ancak 1985'te AET'den ayrıldı. 23 Şubat 1983'te yapılan halk oylamasında Grönland halkı AET üyeliğini sonlandırmaya karar vermiştir ve günümüzde Avrupa Birliği'nin dışında kalmaktadır.

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Grönland, Coğrafi Olarak Hangi Kıtaya Aittir?

Grönland, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasına bağlıdır. Ancak tarihsel süreçte Danimarka'ya bağlı bir bölge olarak Avrupa ile güçlü bağlara sahiptir. Bu durum, Grönland'ın kültürel ve siyasal kimliğini etkilemiştir.

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