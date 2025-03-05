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DEM Parti'deki kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! İmralı'dan dikkat çeken mesaj: 40 yıl önce kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var

İmralı'dan gelen "PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" talimatı sonrası DEM Parti'nin yol haritası şekillenmeye başladı. DEM Parti’de peş peşe kritik toplantılar düzenlendi. Toplantılarda İmralı’dan gelen, "40 yıl önce kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var" mesajı dikkat çekti. Parti yönetimi, milletvekillerine ve belediye başkanlarına hassasiyet uyarısı yapılırken, sürecin toplumsallaşması için il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenleneceğinin altı çizildi. DEM Parti'nin kritik toplantının perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 00:04 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 00:35
DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! İmralı’dan dikkat çeken mesaj: 40 yıl önce kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var

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İmralı'dan bizzat Öcalan'ın el yazısıyla duyurulan "PKK'yı fesih" çağrısı ve Kandil'den gelen ateşkes açıklaması sonrası DEM Parti yetkili kurullarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.

A Haber DEM Parti'nin kritik toplantının perde arkası! İmralı'dan dikkat çeken mesaj (AA)A Haber DEM Parti'nin kritik toplantının perde arkası! İmralı'dan dikkat çeken mesaj (AA)

"Terörsüz Türkiye" adımlarının atıldığı, İmralı'nın "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin" dediği süreçte DEM Parti'nin yol haritası da şekillenmeye başladı.

Toplantıların perde arkasına dair tüm detayları A Haber ekranlarında muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.

İŞTE DEM PARTİ'DEKİ KRİTİK TOPLANTININ PERDE ARKASI

İl başkanları ve parti meclisleri toplantısının ardından dün de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Bugün ise DEM Parti Genel Merkezi çok kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Eş başkanlar, belediye başkanları ve milletvekilleri ile basına kapalı toplam 7 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu toplantıda 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı ve bundan sonraki sürece ilişkin yol haritası tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Edindiğimiz bilgilere göre toplantıda İmralı'nın mesajı milletvekilleri ve belediye başkanlarına iletildi. Milletvekilleri ve belediye başkanlarına bir mesaj verildiği belirtildi. İmralı'nın milletvekillerine yönelik mesajında, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin." dediği ifade edildi.

A Haber DEM Parti'nin kritik toplantının perde arkası! İmralı'dan dikkat çeken mesaj (AA)A Haber DEM Parti'nin kritik toplantının perde arkası! İmralı'dan dikkat çeken mesaj (AA)

BELEDİYE BAŞKANLARINA MESAJ: 40 YIL ÖNCE KÜRDÜN ADI YOKTU, BUGÜN BELEDİYELERİ VAR
PKK elebaşı Öcalan'ın belediye başkanlarına yönelik, "40 yıl önce Kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Halkla buluşun, süreci ve barışı anlatın." dediği belirtildi.

DEM Parti eş genel başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerine özellikle bu sürece ilişkin hassasiyet vurgusu yaptı. Bunun altını çizmekte fayda var. Sürece zarar verecek herhangi bir söylemden veya tartışmadan kaçınmaları istendi. Olumsuz bir tepki ve eleştiri gelse dahi bunlara yanıt vermemeleri gerektiğinin özellikle altı çizildi.

101 NOKTADA HALK BULUŞMASI
Ayrıca toplantıda sürecin toplumsallaşması için DEM Parti'nin tüm kadrolarıyla 9-15 Mart tarihleri arasında sahaya inerek il il, ilçe ilçe yeni süreci anlatacağı vurgulandı. Bu kapsamda 101 farklı noktada halk buluşmaları gerçekleştirilecek. DEM Parti, STK temsilcileri, sanatçılar ve aydınlarla sürece ilişkin toplantılar yapacak.

Önümüzdeki hafta siyasi parti turuna başlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi pazartesi günü ziyaret edilecek. Özgür Özel ile DEM Parti eş genel başkanları bir görüşme gerçekleştirecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere, Meclis'te partisi olan veya olmayan tüm partilerle de görüşmeler yapılacak.

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