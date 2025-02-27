İmralı’ya heyet gitti İstanbul’da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil’den son açıklamalar

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Sahil Müslim Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını söyledi (Takvim.com.tr)





Peki, Kandil'deki elebaşları ve Suriye'deki PKK uzantıları ne diyor?



PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM: ÇAĞRIYA UYACAĞIZ



PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD elebaşlarından Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasının içeriğinden haberdar olmadıklarını ancak çağrıya uyacaklarını söyledi.



Müslim, "Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır. Bugüne kadar ne yaptıysak Öcalan'ın paradigması çerçevesinde yaptık ve sonuç elde ettik. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz" dedi.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)







YPG ELEBAŞI FERHAT ABDİ ŞAHİN: ÖCALAN SURİYE'YE ÖZEL VURGU YAPACAK



PKK/YPG'nin Suriye'deki yapılanmasının başını çeken terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İtalyan basınını yaptığı açıklamada Öcalan'ın yayınlayacağı mesajda Suriye'ye özel bir vurgu yapacağını iddia etti.



Elebaşı Şahin, "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu bölgeyle birçok bağı var. Burada her şey birbiriyle bağlantılı" dedi.

Kandil'deki terör baronları ipe un seriyor (Takvim.com.tr)





KANDİL'DEN YÜKSELEN ÇATLAK SESLER



Kandil'deki terör baronları ise İmralı'dan kendilerine gelen mektuba rağmen silah bırakmamak için ipe un seriyor. Son olarak elebaşı Bese Hozat, saklandığı inden "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" mesajı verdi.



DURAN KALKAN: PKK FESİH Mİ EDİLİR BİLEMEYİZ ONU



Büyükbaş terörist Duran Kalkan,"Öncelik İmralı sisteminin lağvedilmesi. Sonra PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu. Öyle kolay bir iş midir PKK'yı hemen feshetsinler, dünya altında kalır" diyerek silah bırakmayacaklarını söyledi.



Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "PKK'yı lağvet" çağrısına rağmen, Kalkan, "Bir açıklama her şeyi bitirmeyecek, mücadele devam edecek" diyerek Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" adımını sabote etmeye çalıştı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)





KARASU: 50 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ, SİLAH BIRAKMAYIZ



PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kasım 2024'te 50 yıldır mücadele verdiklerini, silah bırakmayacaklarını söylemişti.



Karasu, "Devlet Bahçeli "Gel örgütünü dağıt" demiş. Ne demek örgütünü dağıt? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor" şeklinde konuşmuştu. DEM Partiye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalanla görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak