SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmralı'ya heyet gitti İstanbul'da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil'den son açıklamalar

DEM Parti, 7 kişilik heyetle 3. kez İmralı'ya gidiyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelecek mesaj bugün saat 17.00'de İstanbul'dan tüm kamuoyuna duyurulacak. Öcalan'ın PKK ve tüm bileşenlerine silah bırakma ve fesih çağrısı yapması bekleniyor. Peki, Kandil'deki elebaşları ve Suriye'deki PKK uzantıları ne diyor? PYD elebaşı Müslim çağrıya uyacaklarını ilan etti. YPG'li teröristbaşı Abdi mesajda Suriye vurgusu olacağını öne sürdü. Kandil'den ise çatlak sesler yükseldi. Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat silah bırakmamak için kırk dereden su getirip ipe un serdi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:48
İmralı’ya heyet gitti İstanbul’da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil’den son açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillenen "Terörsüz Türkiye" hedefinin en kritik eşiklerinden biri bugün geçilecek.

HEYET YOLA ÇIKTI

İmralı'nın kapıları 3. kez açıldı. DEM Parti heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktı.

İlk iki ziyarette Öcalan'la görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e bu kez Ahmet Türk, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Öcalan'ın avukatları da eşlik ediyor.

DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)

GÖZLER SAAT 17.00'DE! ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK MI?

Heyet İmralı dönüşü bugün saat 17.00'de Öcalan'ın mesajını İstanbul'dan tüm kamuoyuna duyuracak.

ÇAĞRI TÜM 3 HARFLİLERİ KAPSAYACAK

Artık gözler Öcalan'dan gelecek mesaja çevrilmiş vaziyette. Beklenen silah bırakma ve fesih çağrısı başta Kandil olmak üzere örgütün Suriye, İran, Irak topraklarındaki bileşenleri ile Avrupa'daki örgütlenmelerini kapsayacağı değerlendiriliyor.

"SİLAHLI MÜCADELENİN ANLAMI KALMADI"

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları (Takvim.com.tr)


DEM PARTİ KANADINDAN SON AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İmralı ziyareti öncesi "Öcalan bir çağrı yapacak. Öcalan, 12 metrekarelik hücresinde bir yol haritası hazırlıyor, bir çağrıya hazırlanıyor. 100 yıllık sorun için değerli bir çağrı yapılacak" dedi.

İmralı'ya gidecek heyette bulunan Tülay Hatimoğulları da şiddet ve çatışma zemininden hukuki ve siyasi zemine geçiş konusunda yol alınması gerektiğine dair mesaj geleceğini ifade etti.

"Çağrı geldikten sonra ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Hatimoğulları "Bu tarihi çağrının elbette Kürt halkında çok büyük karşılığı olacak. Bizde, DEM Parti'de bir karşılığı olacak. DEM Parti olarak üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları fazlasıyla yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Sahil Müslim Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını söyledi (Takvim.com.tr)PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Sahil Müslim Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını söyledi (Takvim.com.tr)


Peki, Kandil'deki elebaşları ve Suriye'deki PKK uzantıları ne diyor?

PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM: ÇAĞRIYA UYACAĞIZ

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD elebaşlarından Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasının içeriğinden haberdar olmadıklarını ancak çağrıya uyacaklarını söyledi.

Müslim, "Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır. Bugüne kadar ne yaptıysak Öcalan'ın paradigması çerçevesinde yaptık ve sonuç elde ettik. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz" dedi.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)



YPG ELEBAŞI FERHAT ABDİ ŞAHİN: ÖCALAN SURİYE'YE ÖZEL VURGU YAPACAK

PKK/YPG'nin Suriye'deki yapılanmasının başını çeken terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İtalyan basınını yaptığı açıklamada Öcalan'ın yayınlayacağı mesajda Suriye'ye özel bir vurgu yapacağını iddia etti.

Elebaşı Şahin, "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu bölgeyle birçok bağı var. Burada her şey birbiriyle bağlantılı" dedi.

Kandil'deki terör baronları ipe un seriyor (Takvim.com.tr)Kandil'deki terör baronları ipe un seriyor (Takvim.com.tr)


KANDİL'DEN YÜKSELEN ÇATLAK SESLER

Kandil'deki terör baronları ise İmralı'dan kendilerine gelen mektuba rağmen silah bırakmamak için ipe un seriyor. Son olarak elebaşı Bese Hozat, saklandığı inden "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" mesajı verdi.

DURAN KALKAN: PKK FESİH Mİ EDİLİR BİLEMEYİZ ONU

Büyükbaş terörist Duran Kalkan,"Öncelik İmralı sisteminin lağvedilmesi. Sonra PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu. Öyle kolay bir iş midir PKK'yı hemen feshetsinler, dünya altında kalır" diyerek silah bırakmayacaklarını söyledi.

Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "PKK'yı lağvet" çağrısına rağmen, Kalkan, "Bir açıklama her şeyi bitirmeyecek, mücadele devam edecek" diyerek Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" adımını sabote etmeye çalıştı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)


KARASU: 50 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ, SİLAH BIRAKMAYIZ

PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kasım 2024'te 50 yıldır mücadele verdiklerini, silah bırakmayacaklarını söylemişti.

Karasu, "Devlet Bahçeli "Gel örgütünü dağıt" demiş. Ne demek örgütünü dağıt? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor" şeklinde konuşmuştu.

DEM Partiye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalanla görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacakDEM Partiye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalanla görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’ya heyet gitti İstanbul’da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil’den son açıklamalar
Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Binance
Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme! Parayı motivasyon amaçlı kullanıyorlarmış! Cuma Dağlı’nın ifadesine ulaşıldı!
CANLI | Gazze’de rehine takası! Yarım kalan son turda kriz aşıldı! ı 641 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Emekliye 10 adımda ikramiye! Kim, ne kadar alacak? İşte ödeme takvimine ve artış formüllerine ilişkin tüm detaylar
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı: Hep birlikte nice yıllara... | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES’i büyütecek
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul’a ulaştı
Fırtına kupada turladı! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2 | MAÇ SONUCU
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Zelenskiy madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray’a geliyor!
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı