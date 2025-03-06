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Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni'nde iki lider arasında geçen samimi diyalog gülümsetti.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 11:13
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

Başkan Erdoğan ve Aliyev 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI AÇILDI
Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu? (AA)

İKİ LİDER ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG
Başkan Erdoğan'ın, "Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan'dan yok mu?" sorusu üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "BOTAŞ'da zaten Azerbaycanlı" cevabı gülümsetti.

İki lider arasında gülümseten diyalog!

Aliyev'in bu yanıtı iki liderin samimi ilişkisini ve bir kez daha gözler önüne serdi.

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