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İşte DEM'in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder'den "Çağrı YPG'yi de kapsar" sözleri

İmralı'dan gelen "PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" talimatı sonrası DEM Parti'nin yol haritası şekillenmeye başladı. Parti 120 noktada halk buluşması yapacak. Süreç detaylarıyla anlatılacak. 'İmralı Heyeti'nin Başkan Erdoğan'dan randevu istemesi beklenirken DEM Eş Başkanları Meclis turuna çıkacak. Sürece müteakip Suriye'nin kuzey doğusuna bir ziyaret gündemde. Bilindiği üzere YPG, Öcalan'ın çağrısına rağmen şark kurnazlığı peşine düşüp "Bizi kapsamıyor" dedi. YPG'ye yalanlama bizzat 'İmralı Heyeti'nden geldi. Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:23 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:44
İşte DEM’in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan’dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder’den Çağrı YPG’yi de kapsar sözleri

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İmralı'dan bizzat Öcalan'ın el yazısıyla duyurulan "PKK'yı fesih" çağrısı ve Kandil'den gelen ateşkes açıklaması sonrası DEM Parti yetkili kurullarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.

İşte DEM Parti'nin yeni yol haritası



2 Mart'ta Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları bir araya geldi. 3 Mart'ta MYK toplantısı icra edildi. Sırada belediye başkanları ve milletvkilleriyle yapılacak toplantı var.

DEM Parti İmralı heyeti 27 Şubat'tan Öcalan'ın PKK'yı fesih mektubunu okudu (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti 27 Şubat'tan Öcalan'ın PKK'yı fesih mektubunu okudu (Takvim.com.tr)

İŞTE DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI

"Terörsüz Türkiye" adımlarının atıldığı, İmralı'nın "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin" dediği süreçte DEM Parti'nin yol haritası da şekillenmeye başladı.

Buna göre;

- Parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk buluşması gerçekleştirecek.

- Terörsüz Türkiye sadece DEM seçmenine değil toplumun tüm kesimlerine anlatılacak. İtirazlar ve endişeler dinlenecek.

- İmralı Heyeti çalışmaları parti yönetimiyle koordineli bir şekilde sürdürecek.

DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)



İMRALI HEYETİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEK

Heyetin önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmesi bekleniyor. DEM Eş Genel Başkanları da muhalefet partilerini ziyaret edecek.

DEM EKİBİ SURİYE'NİN KUZEY DOĞUSUNA GİDEBİLİR

Daha sonra DEM ekibinin Suriye'nin kuzeydoğusuna gideceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere teröristbaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta "Tüm gruplar silah bıraksın" diyerek yaptığı çağrı öncesi Suriye'de işgalci konumunda bulunan YPG'ye ve elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e mektup göndermişti.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)

YPG İRADESİNİ ABD VE İSRAİL'E VERDİ

Şahin "Çağrıda Suriye ile ilgili bir şeyler olacak" dese de Öcalan'ın "Silah bırakın" sözleri sonrası şark kurnazlığına girişti. "İmralı'dan gelen çağrı PKK'yı kapsar bizi kapsamaz" dedi.

DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YPG'Yİ DE KAPSIYOR

Bu durum YPG'nin Öcalan'ı takmadığı, iradesini ABD ve İsrail'e bağladığını gözler önüne sererken İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.

Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)


BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ

Kandil ve türevlerinin silah bırakmaması durumunda Ankara, kadife eldiven içindeki demir yumruğunu hazırda tutuyor. Mehmetçik eller tetikte gelecek talimatı bekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

Kandili bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazırKandili bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır



Silah bırakma durumunda ise şu yol haritası izlenecek:

- İki ya da üç aylık izleme süreci olacak.

- Kandil silah bırakma kararı aldığı takdirde silahlar Türkiye'de ilgili kurumlara, Irak'ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere bırakılacak.

ELEBAŞLARININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bir de PKK'nın kırmızı kategoride aranan lider kadrosunun geleceği merak ediliyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, elebaşları için "üçüncü ülke" formülü düşünüldüğünü söyledi.

Buna göre; Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

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