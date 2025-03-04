İşte DEM'in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder'den "Çağrı YPG'yi de kapsar" sözleri

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)



YPG İRADESİNİ ABD VE İSRAİL'E VERDİ



Şahin "Çağrıda Suriye ile ilgili bir şeyler olacak" dese de Öcalan'ın "Silah bırakın" sözleri sonrası şark kurnazlığına girişti. "İmralı'dan gelen çağrı PKK'yı kapsar bizi kapsamaz" dedi.



DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)



SIRRI SÜREYYA ÖNDER: SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YPG'Yİ DE KAPSIYOR



Bu durum YPG'nin Öcalan'ı takmadığı, iradesini ABD ve İsrail'e bağladığını gözler önüne sererken İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.



Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)





BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ



Kandil ve türevlerinin silah bırakmaması durumunda Ankara, kadife eldiven içindeki demir yumruğunu hazırda tutuyor. Mehmetçik eller tetikte gelecek talimatı bekliyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

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Silah bırakma durumunda ise şu yol haritası izlenecek:



- İki ya da üç aylık izleme süreci olacak.



- Kandil silah bırakma kararı aldığı takdirde silahlar Türkiye'de ilgili kurumlara, Irak'ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere bırakılacak.



ELEBAŞLARININ AKIBETİ NE OLACAK?



Bir de PKK'nın kırmızı kategoride aranan lider kadrosunun geleceği merak ediliyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, elebaşları için "üçüncü ülke" formülü düşünüldüğünü söyledi.



Buna göre; Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.