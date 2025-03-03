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Elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırak' çağrısına örgütten gelen 'ateşkes' yanıtı İsrail'i panikletti

Terörsüz Türkiye kapsamında İmralı heyetinin görüşmelerinin ardından elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütü fesih mektubuna PKK, HPG ve PJAK’tan gelen “uyacağız” yanıtı İsrail’i panikletti. İsrailli gazete Haaretz’te kaleme alınan analizde PKK’nın silah bırakmasının Suriye’deki tüm dengeleri değiştireceği ve bu durumun İsrail’in varlığını tehdit ettiği ifadelerine yer verildi. Analizde aynı zaman "İsrail, Suriye'de kalan tek yabancı güç olarak Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir." denildi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 11:48
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın ’silah bırak’ çağrısına örgütten gelen ’ateşkes’ yanıtı İsrail’i panikletti

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DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyeti gerçekleştirdiği 3. Ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup 27 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşıldı.

Öcalan'ın mektubunun ardından PKK ve HPG ateşkes ilan ederken PJAK çağrıya uyacağını açıkladı.

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Üst üste gelen açıklamalar en çok katil sürüsü İsrail'i rahatsız etti.

İSRAİL PANİKTE!
İsrail menşeili Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analizde Siyonistlerin PKK'nın silah bırakmasından nasıl endişe duyduğu gözler önüne serildi.

"PKK ateşkesi, Suriye'nin güç dengelerini değiştirebilir ve İsrail'in varlığını tehdit edebilir" başlığı ile kaleme alınan analizde "Türkiye, Esad'ın düşüşünün ardından Suriye'yi kendi himayesine aldı, şimdi ise burayı stratejik bir etki alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Rusya ile koordinasyon içinde İsrail'e açık olan Suriye hava sahası, Moskova'nın yerini Türkiye alırsa kapanabilir." denildi.

İsrail merkezli Haaretz'in analizi (Ekran görüntüsü)İsrail merkezli Haaretz'in analizi (Ekran görüntüsü)

Trump'ın, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı YPG/PKK'nın yerine geçebileceğine ikna olması durumunda ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmesinin söz konusu olacağı vurgulanan analizde "Bu durumda Kürtler, hem Türkiye hem de Suriye ile Amerikan desteği olmadan karşı karşıya kalabilir. Aynı zamanda, Türkiye de PKK ile bir uzlaşı sürecinden geçerken, örgütün silahsızlanması söz konusu olabilir. " ifadelerine yer verildi.

İSRAİL İÇİN YENİ DURUM

Bunun İsrail için yeni bir durum yaratacağı belirtilen analizde "İsrail, Suriye'de kalan tek yabancı güç olarak Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir." denildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Analiz şöyle devam ediyor:

"Bu süreç, büyük ölçüde Erdoğan'ın Washington'daki konumuna ve diplomatik hamlelerine bağlı. Türkiye'nin 'Kürtlerle' barış sağlaması, Avrupa Birliği'nden de destek kazanmasını sağlayabilir. İsrail ise taktiksel avantajlar peşindeyken, Türkiye uzun vadeli stratejik kazanımlar için mücadele ediyor.

YPG ABD'YE BAĞIMLI

YPG güçleri, ABD'nin mali ve askeri desteğine ve kuzey Suriye'de bulunan 2 bin Amerikan askerine bağımlı. ABD Başkanı'nın 2019'da Amerikan birliklerini Suriye'den çekme isteği, Kongre ve uluslararası toplumun baskısıyla engellenmişti. Ancak şu anda Kongre, Trump'ın tarafında ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler gerilimli. Dolayısıyla ABD'nin YPG'ye desteği Beyaz Saray'ın öncelikleri arasında yer almıyor.

İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)

Bu bölgelerde yabancı güçler de mevcut. Türkiye, kuzeyde YPG elindeki bölgelerin bazı kısımlarını ele geçirirken, İsrail ise güneyde bazı alanları kontrol ediyor ve Dürzilerin hamisi olarak görülüyor. Türkiye, Suudi Arabistan gibi Arap devletleriyle birlikte İsrail'in Suriye'deki işgalini sona erdirme çağrısı yapıyor.

Türkiye ile PKK arasındaki uzlaşma büyük önem taşıyor. Eğer başarıya ulaşırsa, Suriye rejimi ile Suriye Kürtleri arasındaki karmaşık ilişkileri de çözecek."

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