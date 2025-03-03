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Özcan Deniz hakkında soruşturma: 2 ayrı suçtan ifadeye çağrıldı!

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 11:29
Özcan Deniz hakkında soruşturma: 2 ayrı suçtan ifadeye çağrıldı!

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Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz (İHA)Özcan Deniz (İHA)

2 AYRI SUÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz (AA)Özcan Deniz (AA)

İFADEYE ÇAĞRILDI

Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

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