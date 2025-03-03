Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN, PKK KENDİNİ FESHETSİN" DEM Parti heyeti İmralı 'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'ın bizzat kaleme aldığı mektubunu kamuoyu ile paylaştı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir " çağrısı yaptı.

Türkiye'ye 41 yılda büyük acılar yaşatan, 50 binden fazla canımızı hayattan koparan ve 2 trilyon dolara mal olan terör belasını defetmeye yönelik kararlı adımlar atılıyor.Başkan Erdoğan'ınvurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninyönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)





ÖRGÜT ANLAM YOKSUNLUĞUNA DÜŞTÜ, PARADİGMA ÇÖKTÜ



45 yıl önce sözde "bağımsız ve birleşik Kürdistan" diye teröre başlayan Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü ve örgütün paradigmasının çöktüğünü "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan, ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" diyerek ifade etti.





"SİLAH BIRAKTIM" DEMEYİP "ATEŞKES İLAN ETTİK" DEDİLER



"Çağrının içeriğine katılıyoruz, gereğini yapacağız" diyen PKK, ateşkes ilan edip "Öcalan" bahanesine sığındı. Kandil, "Kongreye Öcalan da katılmalı. Bizzat yönlendirmeli ve yürütmeli" sözleriyle şart koşmaya kalktı. PKK'dan sonra HPG de "ateşkes" dedi.



Örgütün "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettim" demesi "Kandil yeni bir oyun peşinde mi?" sorularını sordurdu.