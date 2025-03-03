PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kandil'i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil" diyerek PKK'nın paradigmasının çöktüğünü itiraf etti. Kandil ilk etapta Öcalan'ın çağrısını uyacağını duyurdu. Ancak silah bırakmak yerine "ateşkes" söylemine sığındı. Peki, Kandil'in silah bırakması ya da bırakmaması durumunda ne olacak? PKK elebaşları için düşünülen senaryo ne? Yol haritası hazır, takvim belli. Ya keleşler gömülecek ya da kalleşler çukura düşecek. Üçüncü bir seçenek yok.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 09:24
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Türkiye'ye 41 yılda büyük acılar yaşatan, 50 binden fazla canımızı hayattan koparan ve 2 trilyon dolara mal olan terör belasını defetmeye yönelik kararlı adımlar atılıyor.

Başkan Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN, PKK KENDİNİ FESHETSİN"

DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bizzat kaleme aldığı mektubunu kamuoyu ile paylaştı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)


ÖRGÜT ANLAM YOKSUNLUĞUNA DÜŞTÜ, PARADİGMA ÇÖKTÜ

45 yıl önce sözde "bağımsız ve birleşik Kürdistan" diye teröre başlayan Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü ve örgütün paradigmasının çöktüğünü "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan, ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" diyerek ifade etti.

İmralıdan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKKnın silahlı kolu HPGden ateşkes kararı! PJAKdan pazarlık kokan açıklamaİmralıdan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKKnın silahlı kolu HPGden ateşkes kararı! PJAKdan pazarlık kokan açıklama



"SİLAH BIRAKTIM" DEMEYİP "ATEŞKES İLAN ETTİK" DEDİLER

"Çağrının içeriğine katılıyoruz, gereğini yapacağız" diyen PKK, ateşkes ilan edip "Öcalan" bahanesine sığındı. Kandil, "Kongreye Öcalan da katılmalı. Bizzat yönlendirmeli ve yürütmeli" sözleriyle şart koşmaya kalktı. PKK'dan sonra HPG de "ateşkes" dedi.

Örgütün "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettim" demesi "Kandil yeni bir oyun peşinde mi?" sorularını sordurdu.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)


KANDİL SİLAH BIRAKMAZSA NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI

Peki, Kandil silah bırakmadığı takdirde ne olacak?

Bu noktada Ankara kadife eldiven içindeki demir yumruğunu hazırda tutuyor. Mehmetçik eller tetikte gelecek talimatı bekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)

ÖCALAN "BU PKK BENİM KURDUĞUM PKK DEĞİL, ABD-İSRAİL'İN PKK'SI" DİYEBİLİR

Çağrısının kendi kurduğu örgüt tarafından kabul görmediğini gören Öcalan "Bu Kandil, ABD-İsrail projesidir. Bu PKK benim PKK değildir, İsrail'in PKK'sıdır, İran'ın PKK'sıdır, ABD'nin PKK'sıdır" diyebilir.

Nitekim Öcalan'ın bizzat kaleme aldığı PKK'yı feshetme mektubunu "Çağrıma kulak veren tüm kesimlere selam" diyerek bitirdi. Bu durum örgüt içindeki bazı kesimlerin İmralı'nın çağrısını dikkate almayacağını, Öcalan'ın da bunu bilerek böyle dediğine dair yorumlara yol açtı.

Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır (Takvim.com.tr) Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır (Takvim.com.tr)


YOL HARİTASI VE TAKVİM NETLEŞTİRİLDİ

Kandil'in silah bırakması halinde yol haritası ve takvim netleştirilmiş vaziyette.

İki ya da üç aylık izleme süreci olacak. Kandil silah bırakma kararı aldığı takdirde silahlar Türkiye'de ilgili kurumlara, Irak'ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere bırakılacak.

PKK elebaşları için ʺüçüncü ülkeʺ formülü düşünülüyor (Takvim.com.tr)PKK elebaşları için ʺüçüncü ülkeʺ formülü düşünülüyor (Takvim.com.tr)


PKK ELEBAŞLARININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bir de PKK'nın kırmızı kategoride aranan lider kadrosunun geleceği merak ediliyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, elebaşları için "üçüncü ülke" formülü düşünüldüğünü söyledi.

Buna göre; Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
Gözler TÜİK’te! Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor
Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu
Antalyaspor zaferi sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! Yeni lider o
Getir
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
Beraberliğin faturası Okan Buruk’a kesildi: Galatasaray’ın hocası değil!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB’ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye’nin katkısı önemli
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cimrilikten sakının
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon
Dilan Polat eşi Engin Polat’la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: Biz bir arada zarar ziyanız...
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım