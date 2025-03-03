Santorini’deki deprem fırtınası Osmanlı’nın ilk jeoloji kitabından çıktı: 100 yıl sonra yeniden

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden araştırmacı Mostafavi Maresht, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda yaşanan yer hareketlerinin benzerlerinin yıllar önce de görüldüğünü belirterek "Tarihsel açıdan örtüşüyor, o gün yaşanan olaylar bugünkü (Santorini'deki) olaylarla benzer." dedi.
Maresht, 26 Ocak'tan bu yana Santorini Adası'nda meydana gelen depremleri ve olası volkanik hareketlilikleri, Osmanlı döneminin ilk jeoloji kitabı olarak bilinen "İlm-i Tabakatü'l Arz"a atıfta bulunarak değerlendirdi.
Santorini (AA)
Bölgenin, yoğun bir "deprem fırtınası" ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Maresht, sismik olarak gözlem yapılan bölgelerde 18 bin 400'den fazla depremin kaydedildiğini aktardı.
Maresht, bu depremlerin 1300'ünün ortalama 3 ila 5,3 büyüklüğünde yaşandığını belirterek "Deprem fırtınalarının başlangıç noktası, sismik aktivitelerin 30 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde bir bölge. Santorini Adası ile Kolumbo denizaltı volkanını kapsıyor bu bölge." diye konuştu.
Adanın, güvenlik önlemleri nedeniyle tahliye edildiğini anımsatan Maresht, depremlerin görüldüğü zamandan bu zamana yer hareketlerinin biraz daha durulduğunu söyledi.
Santorini (AA)
100 YIL ÖNCE DE GÖRÜLDÜ
Maresht, "Tarih tekerrür eder." ifadesinin sadece tarihi olaylar için değil, jeoloji için de kullanıldığını vurgulayarak Santorini'deki yer hareketlerinin 100 yılı aşkın zaman önce de görüldüğünü kaydetti.
Tarihi açıdan, Santorini olaylarının, yeniden adalar oluşturan denizaltı volkanik aktiviteler olduğunun altını çizen Maresht, bunun "İlm-i Tabakatü'l Arz" adlı kitapta kaleme alındığını dile getirdi.
Maresht, kitabın 80. sayfasında, Akdeniz (Behri-sefid) havzasındaki yanardağların anlatıldığını belirterek, bu havzadaki en büyük volkanların, "Vezüv", "Etna", "Stromboli" ve "Santorini" adıyla anıldığını ifade etti.
83. sayfada da "Santorini Adaları deniz altı volkanlarıdır. Bu yanardağ aynı zamanda bir denizaltı yanardağıdır. Denizaltında patlama yaşanıyor. Erimiş lavlar ilk olarak deniz altında oluşur, lavlar deniz yüzeyine çıktığında kristalleşip sertleşerek yeni adalar oluşturur." ifadelerine yer verildiğini aktaran Maresht, Ege Denizi'ne o dönemde Adalar Denizi denildiğini hatırlattı.