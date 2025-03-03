Santorini’deki deprem fırtınası Osmanlı’nın ilk jeoloji kitabından çıktı: 100 yıl sonra yeniden

Maresht, 26 Ocak'tan bu yana Santorini Adası'nda meydana gelen depremleri ve olası volkanik hareketlilikleri, Osmanlı döneminin ilk jeoloji kitabı olarak bilinen "İlm-i Tabakatü'l Arz" a atıfta bulunarak değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden araştırmacı Mostafavi Maresht, Yunanistan'ın Santorini Adası 'nda yaşanan yer hareketlerinin benzerlerinin yıllar önce de görüldüğünü belirtere k "Tarihsel açıdan örtüşüyor, o gün yaşanan olaylar bugünkü (Santorini'deki) olaylarla benzer." dedi.

Santorini (AA)

Bölgenin, yoğun bir "deprem fırtınası" ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Maresht, sismik olarak gözlem yapılan bölgelerde 18 bin 400'den fazla depremin kaydedildiğini aktardı.

Maresht, bu depremlerin 1300'ünün ortalama 3 ila 5,3 büyüklüğünde yaşandığını belirterek "Deprem fırtınalarının başlangıç noktası, sismik aktivitelerin 30 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde bir bölge. Santorini Adası ile Kolumbo denizaltı volkanını kapsıyor bu bölge." diye konuştu.

Adanın, güvenlik önlemleri nedeniyle tahliye edildiğini anımsatan Maresht, depremlerin görüldüğü zamandan bu zamana yer hareketlerinin biraz daha durulduğunu söyledi.