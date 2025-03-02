Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra’da! Avrupalı liderlerden Ukrayna Zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)

Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

"GÜVENLİK GARANTİLERİNİN AVRUPA UNSURUNA YÖNELİK HAZIRLIKLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Starmer, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit edeceğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirecek kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü iki katına çıkaracağının altını çizdi.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD ile devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ukrayna'da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz. Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa'nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır."