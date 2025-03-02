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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da! Avrupalı liderlerden Ukrayna Zirvesi

Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelensky arasındaki gerginliği konuşurken, Avrupalı liderler bugün İngiltere’de toplandı. Başken Londra’da gerçekleşecek zirvenin ana konusu Ukrayna olacak. Bölgedeki kalıcı barış için neler yapılabileceği konuşulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı zirvede Türkiye’nin ne mesajlar vereceği de büyük merak konusu.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 17:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra’da! Avrupalı liderlerden Ukrayna Zirvesi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesinde, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalar ele alınacak.

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KALICI BARIŞ VURGUSU
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.

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LİDERLER UKRAYNA'NIN KONUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ KONULARINI GÖRÜŞECEK
Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.

Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak ediyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma konusunda üzerine düşeni yapması ve kolektif güvenlik için adım atması gerektiği konusuna odaklanacak.

Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)

Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

"GÜVENLİK GARANTİLERİNİN AVRUPA UNSURUNA YÖNELİK HAZIRLIKLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Starmer, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit edeceğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirecek kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü iki katına çıkaracağının altını çizdi.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD ile devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ukrayna'da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz. Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa'nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)

BAKAN FİDAN İNGİLTERE'DE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere'de düzenlenen Ukrayna zirvesine katılmak üzere Londra'da..

BAKAN FİDAN TÜRKİYE'NİN SÜRECE SUNABİLECEĞİ KATKILARI MUHATAPLARINA AKTARACAK

Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da (Reuters)

Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor.

Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor.

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