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Uyuşturucu imalatı ve suç örgütlerine "Hücre-15" darbesi: 123 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik 54 ilde gerçekleştirilen "Hücre-15" operasyonlarında yakalanan 334 zanlıdan 123'ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 08:56
Uyuşturucu imalatı ve suç örgütlerine Hücre-15 darbesi: 123 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında yakalanan 334 zanlıdan 123'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 54 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

54 ilde 'HÜCRE-15' operasyonları

Ekiplerce yakalanan 334 şüpheliden 123'ünün tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, 4'ü hakkında adli kontrol kararının verildiği, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya, hiçbir yasa dışı oluşumun milletin güvenliğini tehdit edemeyeceğini vurgulayarak, tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yerlikaya, şüpheliler hakkında "tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda çek/senet ile dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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