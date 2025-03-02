DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... "Bahçeli'nin sözleri kıymetli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)

BAKIRHAN: ŞİDDETSİZ BİR SÜRECİN İŞARET EDİLMESİ ÇOK DEĞERLİ



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir." dedi.

Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.

Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz." diye konuştu.