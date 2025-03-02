DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... "Bahçeli'nin sözleri kıymetli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)
BAKIRHAN: ŞİDDETSİZ BİR SÜRECİN İŞARET EDİLMESİ ÇOK DEĞERLİ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir." dedi.
Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.
Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz." diye konuştu.
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"TBMM'YE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"
Sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Bakırhan, bu sürece katkı ve destek sunulması gerektiğini söyledi.
Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar." ifadelerini kullandı.
Hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)
"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ KIYMETLİ"
Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan, önceki gün çağrıyı sahiplenen bir açıklama yaptı. Bu çağrıyı baltalamaya çalışanlara müsaade etmeyeceğini ifade etti ama zamana yayılmamalı, somut adımlar atılmalı bu konuda. En büyük baltalamanın önüne, somut adımlar atmanın geçebileceğini belirtmek istiyorum. Yine Bahçeli'nin çağrıya ve PKK'nın tutumuna ilişkin vurgularını kıymetli buluyoruz. Dün açıkladı. 'Bu çağrının kundaklanmasına izin vermeyeceğiz' dedi. Kıymetliydi. Evet izin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir Bahçeli. O yüzden hukuki güvencelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü uzayan her süreç enfekte olmaya müsaittir" diye konuştu.