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DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... "Bahçeli'nin sözleri kıymetli"

İmralı'dan bizzat Öcalan'ın el yazısıyla duyurulan "PKK'yı fesih" çağrısı ve Kandil'den gelen ateşkes açıklaması sonrası DEM Parti yetkili kurullarını topladı. DEM Parti heyetinin yeniden TBMM'de tura çıkacağı öğrenildi. Öte yandan Tuncer Bakırhan "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir." dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Bu çağrının kundaklanmasına izin vermeyeceğiz" sözlerine dikkat çeken Bakırkan, "Bahçeli'nin sözleri kıymetli" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 14:40 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 14:41
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli

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Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelindi. Teröristbaşı Öcalan PKK ve türevlerine "Silah bırakın, kongreyi toplayıp kendinizi feshedin" çağrısı yaptı.

27 Şubat'ta bizzat kendi el yazısıyla mektup kaleme alan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)

Gelişme üzerine Kandil'den yanıt geldi.

PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

PKK'nın silahlı kolu HPG de "Ateşkes tüm grupları kapsıyor" duyurusunda bulunup uyacaklarını ilan etti. PKK'nın "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettim" demesi "Kandil yeni bir oyun peşinde mi?" sorularını sordurdu.
DEM Parti Kandil'in mesajı ile toplandı




İmralı'nın fesih çağrısı ve Kandil'den gelen ateşkes açıklaması sonrası DEM Parti yetkili kurullarıyla toplantı kararı aldı. Bugün Parti Meclisi ve il eş başkanları toplandı.
DEM heyetinin önceki Meclis turundan bir kare (Takvim.com.tr)DEM heyetinin önceki Meclis turundan bir kare (Takvim.com.tr)


YENİDEN MECLİS TURU

3 Mart'ta MYK'yı toplayacak olan DEM Parti 5 Mart'ta ise milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.


Peş peşe yapılan bu toplantılar sonrası DEM Parti heyetinin siyasi partiler ve liderleriyle yeniden görüşmek için TBMM'de tura çıkacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde ana gündemin İmralı'nın çağrısı ve Kandil'den gelen mesajların olması bekleniyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)

BAKIRHAN: ŞİDDETSİZ BİR SÜRECİN İŞARET EDİLMESİ ÇOK DEĞERLİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir." dedi.

Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.

Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz." diye konuştu.

DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı (AA)DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı (AA)


"TBMM'YE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Bakırhan, bu sürece katkı ve destek sunulması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (AA)


"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ KIYMETLİ"

Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan, önceki gün çağrıyı sahiplenen bir açıklama yaptı. Bu çağrıyı baltalamaya çalışanlara müsaade etmeyeceğini ifade etti ama zamana yayılmamalı, somut adımlar atılmalı bu konuda. En büyük baltalamanın önüne, somut adımlar atmanın geçebileceğini belirtmek istiyorum. Yine Bahçeli'nin çağrıya ve PKK'nın tutumuna ilişkin vurgularını kıymetli buluyoruz. Dün açıkladı. 'Bu çağrının kundaklanmasına izin vermeyeceğiz' dedi. Kıymetliydi. Evet izin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir Bahçeli. O yüzden hukuki güvencelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü uzayan her süreç enfekte olmaya müsaittir" diye konuştu.



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