Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'da tüm dünyanın gözü önündeki kavgaları Oval Ofis çıkışında da devam etti. Oval Ofis'te adeta birbirine giren iki lider toplantının ardından sert açıklamalarda bulundu. Tartışmaya dünyadan da tepki yağarken Oval Ofis adeta Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk cephesi oldu. İşte Trump - Zelenskiy kavgası sonrası tüm gelişmeler...
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile çatışmaları sona erdirmek için Ukrayna ile birlikte bir plan üzerinde çalışacaklarını ve planın daha sonra ABD'ye sunulacağını açıkladı.
Starmer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Fransa Ukrayna ile çatışmaları durdurmak için bir plan üzerinde çalışacak ve daha sonra bu planı ABD ile görüşeceğiz" dedi. Kendisini ABD ile Avrupa arasında bir köprü olarak tanıtan Başbakan "Hepimizin birlikte çalışabileceği bir yol bulmalıyız. Çünkü, sonunda, üç yıl süren kanlı bir çatışma yaşadık. Şimdi o kalıcı barışa ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artırmak için, Avrupa nükleer caydırıcılığı konusunda tartışmaları başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.Avrupa'da nükleer cephaneliğe sahip ülkelerin sadece Fransa ve İngiltere olduğunu hatırlatan Macron "Bizim bir kalkanımız var, onların yok. Ve artık Amerikan nükleer caydırıcılığına güvenemezler. Bu noktada stratejik bir diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.
Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre, ABD başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Zelenski arasındaki gergin toplantı sonrası Avrupa'nın en büyük kabusu başladı, artık Putin ile ABD olmadan mücadele etmek zorundalar. Avrupalı liderlerin Trump'ın Zelenski'yi azarladığı anları büyük bir dehşet içinde izlediğini vurgulayan Bloomberg, Trump'ın Avrupalıları ABD ile Ukrayna arasında seçim yapmaya zorladığını öne sürdü.
New York Times gazetesi de Avrupa'nın artık zor seçimlerle karşı karşıya kalacağını belirtti ve Trump'ın Zelenski ile yaşadığı tartışmayı ABD'nin geleneksel müttefiklerinden uzaklaşıp Rusya'ya yönelmesinin son işareti olarak değerlendirdi. NYT'ye göre Amerikan stratejisindeki çarpıcı değişim kıtanın liderlerini sersemletti. Birçoğu savaşın Ukrayna için zayıf bir anlaşmayla sona ermesi durumunda bunun Rusya'yı Avrupa'nın geri kalanı için daha büyük bir tehdit haline getireceğinden endişe ediyor.
ABD olmadan Ukrayna'yı desteklemenin Avrupa'ya büyük bir mali yük getireceğini vurgulayan gazete sorunun sadece bu olmadığını, Avrupa savunmasında hızla değiştirilmesi 'neredeyse imkansız' olan kritik silah sistemleri ve diğer askeri teçhizatların ABD tarafından sağlandığına dikkat çekti.
İngiltere ve Ukrayna finansal yardım anlaşmasına vardı. Başkent Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gerçekleştirdikleri toplantının ardından imza törenine katıldı. Starmer ve Zelenski'nin katıldığı imza töreninde, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Kiev'in savunma kapasitesine destek amacıyla 2,74 milyar euro değerinde finansal yardımı içeren kredi anlaşmasına imza attı. Finansal yardımın geri ödemesinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılacağı açıklandı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak. Starmer, zirve öncesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ikili görüşme yapacak.
Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak. Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek. İngiltere Başbakanı Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma konusunda üzerine düşeni yapması ve kolektif güvenlik için adım atması gerektiği konusuna odaklanacak. Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Starmer'ın, Zelenskiy ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Trump ve Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.Starmer'ın ABD ve Fransa lideriyle yaptığı her iki görüşmenin de "yapıcı" olduğu ve "ileriye dönük bir yol bulmaya odaklandığı" belirtildi.İngiltere Başbakanı Starmer'ın telefon görüşmeleri, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Trump ile yaşadığı gerginlikten bir gün sonra gerçekleşti.
Macron, ABD'lilerin kaderinin, Ukraynalıların yanında olmaktan geçtiğini belirterek, Washington'un Ukrayna üzerinden elini çekmesinin ABD'nin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna için güvenlik garantileri olmadan ateşkes imzalandığı takdirde ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı "jeostratejik caydırıcılık" kapasitesini kaybedeceğini savundu.
Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin durdurulmadığı takdirde, bir sonraki adımının Moldova veya Romanya'ya kadar gitmek olacağını belirterek, "Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.
Önemli yatırımlarla Avrupa'nın savunma alanında bir "uyanış" yaşamasını isteğini vurgulayan Macron, "Sınırlarımızda üst düzey silahlı ve saldırgan bir Rusya var. Terör eylemleri yapıyor, bizde (Fransa'da) ve Avrupa'da büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.Macron, yanlış düşman edinilmemesi gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz söz konusu." dedi.
Zelenskiy, yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüşmek üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi.
İki lider basının önünde tokalaştıktan sonra görüşmeye başlamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geçti.
Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.
Ukraynalı liderin İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşmesi de öngörülüyor. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.
ZELENSKİY, BEYAZ SARAY'DA TRUMP'LA TARTIŞMASININ ARDINDAN LONDRA'DA
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington ziyaretini "tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlık" olarak nitelendirdi.
Zaharova, sosyal medya hesabından, Zelenskiy'nin ABD'ye seyahati ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Rus tarafının Zelenskiy'nin uygunsuz, yozlaşmış ve anlaşmaya varamayacak durumda olduğunu" her düzeyde defalarca dile getirdiğini belirten Zaharova, söz konusu ziyaretin Ukrayna'nın "tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlığı" olduğunu kaydetti.
Ukrayna yönetiminin 2022 baharında siyasi ve diplomatik çözüm müzakerelerine devam etmeyi reddettiğini, askeri eylemlerin sürmesini meşrulaştırmak ve Batı'dan askeri ve mali yardım almak için manipülasyona başvurduğunu savunan Zaharova, "Zelenskiy, Washington'da kaldığı süre boyunca sergilediği son derece kaba tavırlarla, büyük bir savaşın sorumsuz kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'nin tek derdinin iktidarını korumak olduğunu öne süren Zaharova, "Bu nedenle muhalefeti yok etti, totaliter bir devlet kurdu, milyonlarca vatandaşını acımasızca ölüme gönderiyor. Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasal koşullarda, bu isim sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle savaşı sürdürme saplantısına kapılmış, onun için ölüm anlamına gelen barışı reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası siyaset ve diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy'yi azarladığını ileri süren Zaharova, bunun aynı zamanda Zelenskiy'yi destekleyen Avrupa liderlerinin siyasi zayıflığının ve aşırı ahlaki çöküntülerinin kanıtı olduğunu ifade etti.
Zaharova, Ukrayna'da gerçek anlamda adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kalkması gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın daha önce açıkladığı hedeflerin değişmediğinin altını çizdi. Zaharova, "Kiev ve Avrupa'nın önde gelen başkentleri bunu ne kadar erken fark ederse, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü o kadar yakın olacaktır." ifadesine yer verdi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy'i Başbakanlık Ofisi'nde ağırlayacağını belirtti.
Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye iştirak edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkının yalnız olmadığını ve bunu bilmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ABD temasları kapsamında Washington'daki Ukrayna Evi'nde Ukrayna toplumun temsilcileri ile bir araya geldiğini belirtti.
Ukrayna halkının bugün yalnız olmadığını ifade eden Zelenskiy şunları kaydetti:
Ukrayna'nın sesinin duyulması, ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemlidir. Ukrayna halkının, yalnız olmadığını, çıkarlarının dünyanın her ülkesinde, her köşesinde temsil edildiğini bilmesi önemlidir.
Zelenskiy, "Bu zor zamanlarda verdiğiniz destek, Ukrayna ve Ukraynalılar için gösterdiğiniz tüm çabalar, sadece diplomatik ve maddi değil, aynı zamanda siyasi ve dua yoluyla da verdiğiniz yardımlar için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Trump Washington DC’den ayrılmadan hemen önce Zelenskiy ile görüşmesi hakkında basın mensuplarına konuştu. Trump görüşmenin iyi olmadığını söyledi ve "Onun açısından pek de iyi sonuçlanmadığını söyleyebilirim.” dedi.
Zelenskiy için “Şansını çok fazla zorladı" diyen Trump "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Barış arıyoruz. 10 yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Zelenskiy’i savaşı sürdürmekle suçlayan Trump, "Peşinde olduğu şey, benim peşinde olduğum şey değil. Savaşmak, savaşmak ve sonunda ölüm istiyor. Bu hafta 2 bin kişi öldü, genç Ukraynalılar ve Ruslar. Onları önemsiyorum. Herkesi önemsiyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşı bitirmek isterken Zelenskiy’in ise devam ettirmeye çalıştığını belirten Trump, “Başkan Putin savaşı bitirmek istiyor. O (Zelenskiy) ise, bizi anlaşmaya ve savaşa devam etmeye ikna etmek isteyen bir adam. Ama biz bunu yapmıyoruz" dedi.
Trump, Zelenskiy’nin elinde koz olmadığını belirtirken barış yapmak istediğini açıkça söylemesi gerektiğini belirtti.
Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşma için çaba gösterdiğini yineleyen Trump, "Sadece bir anlaşma yapmak istiyorum. Ve eğer anlaşma gerçekleşirse, iyi. Ancak elinde koz olmayan birini cesaretlendiremezsiniz. Savaşı bitireceğiz ya da onları bırakıp ne olacağını göreceğiz. Bırakın savaşsınlar" ifadelerini kullandı.
Trump, Zelenski'e Beyaz Saray'ı terk etmesini söyleyip söylemediği şeklindeki soruya ise "Sanırım cevabını biliyorsunuz" yanıtını verdi.
Zelenskiy, Oval Ofis’te Trump ile yaptığı tartışmanın ardıdnan Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.
ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?
Zelenskiy, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.
"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.
“ÇOK FARKLI DİYALOGLAR YAŞADIK”
"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenskiy, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.
"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.
POLİTİK TRUMP AÇIKLAMASI
Zelenskiy, Trump'ın Putin'e yakın olduğu konusundaki eleştirilerle ilgili Trump'ın bir arabulucu olmak istediğini ancak onu kendi taraflarında görmeyi istediklerini ifade etti.
Zelenskiy, "Bence bunu bugün çok açık bir şekilde konuştuk. Başkan Trump bu konuda ortada olmak istediğini, değilse onları (Rusları) masaya getiremeyeceğini söyledi. Gerçekten, çok dürüst olmak istiyorum, onun bizim tarafımızda daha fazla olmasını istiyorum." dedi.
Beyaz Saray'a geri dönme fırsatı olsaydı bunu yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz cevap veren Zelenskiy, "Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD'deyim ve Başkan Trump'ı ziyaret ettim." demekle yetindi.
Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda tüm ülkelerin aynı düşünmediğini belirttiği konuşmasını, "Tamam. NATO olmayacaksa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna'da bir NATO kuralım. Benim pozisyonum bu." dedi.
TRUMP’I YALANLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'den iddia edildiği gibi 3 yılda 183 değil 100 milyar dolar aldıklarını ve bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirterek, bu konuda hesap vermeye çok açık olduklarını söyledi.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın neredeyse yok olduğu, askerlerinin kaçtığı, kahraman olmadıkları, milyonlarca sivili kaybettiği ve başkanının diktatör olduğu" söylemlerine karşı verdiği tepkinin şahsıyla değil ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğu ön kabulü çerçevesiyle ilişkilendirilmesi gereğine değindi.
Ayrıca, "Milyonlarca kayıplarının olmadığını, Münih konferansı sürecinde yaptığı görüşmelerde bu ifadenin düzeltilmesini istediğini" kaydeden Zelenskiy, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını yineledi.
Zelenskiy, "Ancak güvenlik garantilerindeki hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını ve sonraki adımların ne olacağını anlamak istedik." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.
Sosyal yaptığı paylaşımda Trump - Zelenskiy kavgasını "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.
Rus yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki tartışmasından dolayı eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmede sabırlı olduğunu belirtti.
Zaharova, "Zelenskiy'nin yalanlarından en büyük olanı, Beyaz Saray'da Kiev yönetiminin 2022'de desteksiz ve yalnız bırakıldığı yönündeki açıklaması." ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "dayak" yediğini belirterek "Bu faydalı, ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Trump, kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi; Kiev rejimi, üçüncü dünya savaşıyla oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
“SONRAKİ TURDA DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKECEK”
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'in bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.
Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.