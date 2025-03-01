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Trump Zelenskiy ile kavgadan hemen sonra sessizce söyledi! Beyaz Saray’daki tartışmanın arka planı o cümlede

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Beyaz Saray’da dünyanın gözü önünde ettikleri kavga gündemden düşmüyor. Dünya Zelenskiy’i Beyaz Saray’a geldiği an takım elbise giymediği için kinayeyle eleştiren ve Oval Ofis’te ise açıkça azarlayan Trump’ı konuşurken New York Times yazarı Shawn McCreesh ise kritik bir noktaya dikkat çekti. Trump tartışmadan hemen sonra koltuğunda hafifçe kıpırdarken bir cümle söyledi. İşte Trump’ın amacını açıkça ortaya koyan o cümle…

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 12:19
Trump Zelenskiy ile kavgadan hemen sonra sessizce söyledi! Beyaz Saray’daki tartışmanın arka planı o cümlede

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ABD Başkanı Donad Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in tüm dünyanın gözü önünde ettiği kavga gündeme damga vurmaya devam ediyor.

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DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

İki lider Beyaz Saray'da birbirlerine parmak sallayarak kavgaya tutuştu. Zelenskiy'in Trump'ın dayattığı maden anlaşmasını imzalamayı istemediği belirtilirken ABD Başkanının Ukrayna liderini Beyaz Saray'dan kovduğu bildirildi.

NEW YORK TIMES KİMSENİN GÖRMEDİĞİ KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Trump-Zelenskiy kavgası dünyada şok etkisi yaratmaya devam ederken New York Times yazarı Shawn McCreesh, önemli bir noktaya dikkat çekti.

Trump ve Zelenskiy dünyanın gözü önünde birbirine girerken McCreesh, ABD liderinin reyting peşinde olduğunu yazdı.

KAVGA BİTİNCE TRUMP SESSİZCE NE DEDİ?

Trump'ın Oval Ofis'te "Bütün bağırışlar, kılıç şıkırtıları, nutuklar ve siyasetler bittikten sonra" ABD başkanının koltuğunda hafifçe kıpırdadığını ve "Bu harika bir yayın olacak, söylüyorum" dediğini belirten New York Times yazarı, Trump'ın aklında her zamanki gibi reytingler olduğunu belirtti.

Trump toplantıdan sonra kameraların önünde Zelenskiy'i taklit ederek "Birdenbire büyük bir adam oldu." dedi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E TAKIM ELBİSE GÖNDERMESİ

Zelenskiy Ukrayna Savaşı başladığından bu yana olduğu gibi Washington ziyaretine de sivil bir kıyafetle gitti. Trump Zelenskiy'i karşılarken "Bugün çok şık giyinmiş" diyerek gönderme yaptı.

Beyaz Saray'ın Baş Muhabiri Brian Glenn ise Oval Ofis'te Zelenskiy'e "Neden takım elbise giymiyorsun?!? Bir takım elbisen var mı?" diye sordu.

Trump ve yanındaki isimler Zelenskiy'i takım elbise giymediği için açıkça zorbaladı.

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