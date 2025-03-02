İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ verileri açıkladı

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart'ta barajlardaki doluluk oranları 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,3, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 63,87, 2021'de yüzde 56,71, 2022'de yüzde 83,96, 2023'te yüzde 35,38, 2024'te yüzde 76,26 iken şimdiki oran yüzde 75,73 olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 88,53 olarak ölçülen doluluk oranı, yüzde 73,37 oldu.

Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 73,26 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,71 olarak kayıtlara geçti.

Alibey Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 70,87 olan doluluk oranı 63,95'e düştü.

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Elmalı Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 89,38 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 92,62 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da geçen yıl yüzde 47,9 olan doluluk, bu yıl yüzde 95,29 olarak ölçüldü.

Kazandere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 59,42 olarak ölçülen doluluk oranı ise yüzde 81,98 oldu.

Pabuçdere Barajı'nda geçen yıl 2 Mart'ta yüzde 58,74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 81,2 olarak kaydedildi.