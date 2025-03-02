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İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ verileri açıkladı

Kar yağışlarının ardından İSKİ'nin yeni verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 75,73'e yükselerek 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA AA
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 14:20
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ verileri açıkladı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2024'ün Mart ayında yüzde 76,26 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 75,73 olarak ölçüldü.

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Su miktarı, Alibey'de yüzde 63,95, Büyükçekmece'de 72,71, Darlık'ta 73,37, Elmalı'da 92,62, Istrancalar'da 95,29, Kazandere'de 81,98, Pabuçdere'de 81,2, Sazlıdere'de 56,2, Terkos'ta 78,24 ve Ömerli'de de 83,02 seviyelerinde ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 653 milyon 68 metreküp seviyesinde bulunuyor.

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Barajların 9 aylık doluluk oranı, geçen haziran sonunda yüzde 69,68, temmuzda yüzde 58,35, ağustosta yüzde 46,56, eylülde yüzde 38,39, ekimde yüzde 31,68, kasımda yüzde 28,24, aralıkta yüzde 40,23, ocakta yüzde 52,56, şubat sonunda ise yüzde 74,5 olarak ölçüldü.

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SON 11 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart'ta barajlardaki doluluk oranları 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,3, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 63,87, 2021'de yüzde 56,71, 2022'de yüzde 83,96, 2023'te yüzde 35,38, 2024'te yüzde 76,26 iken şimdiki oran yüzde 75,73 olarak kayıtlara geçti.

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BARAJLARIN DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRMASI

Alibey Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 70,87 olan doluluk oranı 63,95'e düştü.

Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 73,26 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,71 olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 88,53 olarak ölçülen doluluk oranı, yüzde 73,37 oldu.

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Elmalı Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 89,38 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 92,62 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da geçen yıl yüzde 47,9 olan doluluk, bu yıl yüzde 95,29 olarak ölçüldü.

Kazandere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 59,42 olarak ölçülen doluluk oranı ise yüzde 81,98 oldu.

Pabuçdere Barajı'nda geçen yıl 2 Mart'ta yüzde 58,74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 81,2 olarak kaydedildi.

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Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 56,73 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 56,2 oldu.

Terkos Barajı'nda ise 2 Mart 2024'te yüzde 73,89 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 78,24 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 87,85 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 83,02 oldu.

Ayrıca, Melen ve Yeşilçay'daki su oranı 160 milyon 74 bin metreküp ölçüldü.

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