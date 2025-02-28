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Türk ordusuna "Satılmış" diyerek saldıran Ali Mahir Başarır'a tazminat cezası!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "satılmış" diyerek saldırması cezasız kalmadı. Ali Mahir Başarır, mahkeme tarafından tazminat cezasına çarptırıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın, Ali Mahir Başarır’ın ödeyeceği tazminatı ihtiyacı olan şehit aileleri ve gaziler için kullanacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:44
Türk ordusuna Satılmış diyerek saldıran Ali Mahir Başarır’a tazminat cezası!

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Skandallarla gündeme gelen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alması cezasız kalmadı.

2020 yılında Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getiren Ali Mahir Başarır, Türk ordusunu hedef aldı.

"SATILMIŞ" DEDİ TÜRK ORDUSUNA SALDIRDI
Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" şeklindeki skandal sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağır bir hakarette bulundu.

Bu açıklamalar, hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında büyük bir infiale neden olmuştu.

MAHKEMEDEN TAZMİNAT CEZASI: ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER YARARINA KULLANILACAK
Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mahir Başarır hakkında dava açıldı. Mahkeme, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik hakaret içeren sözlerinden dolayı tazminat ödemesine karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Başarır'ın ödeyeceği tazminatın ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve gaziler için kullanılacağını açıkladı.

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