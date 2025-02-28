Skandallarla gündeme gelen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alması cezasız kalmadı.

2020 yılında Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getiren Ali Mahir Başarır, Türk ordusunu hedef aldı.

"SATILMIŞ" DEDİ TÜRK ORDUSUNA SALDIRDI

Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" şeklindeki skandal sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağır bir hakarette bulundu.

Bu açıklamalar, hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında büyük bir infiale neden olmuştu.

MAHKEMEDEN TAZMİNAT CEZASI: ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER YARARINA KULLANILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mahir Başarır hakkında dava açıldı. Mahkeme, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik hakaret içeren sözlerinden dolayı tazminat ödemesine karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Başarır'ın ödeyeceği tazminatın ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve gaziler için kullanılacağını açıkladı.