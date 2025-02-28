Megakentte baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyeleri kış yağışlarının etkisiyle artış göstererek bugün %74,5 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, güncel oranları bir araya getirdik. İşte 28 Şubat Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları.
İSKİ
💧28 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💧
28 Şubat Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %74,5 olarak kaydedildi. Dün paylaşılan verilere kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Şubat itibarıyla doluluk oranı aşağıdaki gibidir.
💧 Ömerli Barajı: %81,77
💧 Darlık Barajı: %71,61
İSKİ
💧 Elmalı Barajı: %89,79
💧 Terkos Barajı: %76,6