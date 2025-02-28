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28 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı | İstanbul barajları ne kadar dolu? Ömerli, Kazandere, Elmalı...

Megakentte baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyeleri kış yağışlarının etkisiyle artış göstererek bugün %74,5 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, güncel oranları bir araya getirdik. İşte 28 Şubat Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:35
28 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı | İstanbul barajları ne kadar dolu? Ömerli, Kazandere, Elmalı...

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Megakentte baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyeleri kış yağışlarının etkisiyle artış göstererek bugün %74,5 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, güncel oranları bir araya getirdik. İşte 28 Şubat Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları.

Sağanak kapıda

İSKİİSKİ

💧28 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💧

28 Şubat Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %74,5 olarak kaydedildi. Dün paylaşılan verilere kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Şubat itibarıyla doluluk oranı aşağıdaki gibidir.

💧 Ömerli Barajı: %81,77
💧 Darlık Barajı: %71,61

İSKİİSKİ

💧 Elmalı Barajı: %89,79
💧 Terkos Barajı: %76,6

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

💧 Alibey Barajı: %62,95
💧 Büyükçekmece Barajı: %71,98

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

💧 Sazlıdere Barajı: %55,7
💧 Istrancalar Barajı: %95,18

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

💧 Kazandere Barajı: %80,82
💧 Pabuçdere Barajı: %79,84

Yağış kapıda! 27 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Yağış kapıda! 27 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Yağış kapıda! 27 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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