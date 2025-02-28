Megakentte baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyeleri kış yağışlarının etkisiyle artış göstererek bugün %74,5 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, güncel oranları bir araya getirdik. İşte 28 Şubat Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları.