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Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist'in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD'a arka çıktı

Türkiye günlerdir planlı bir siyaset mühendisliğine şahitlik ediyor. Önce TÜSİAD ardından The Economist sahneye çıktı. İmamoğlu hakkında devam eden yargılama süreci bahane edildi, sistematik bir şekilde Türk yargısı hedef alındı. TÜSİAD'ın İmamoğlu'nun adaylık peşinde olan İmamoğlu'na siyaseten alan açma çabasında olduğu görülürken "The Economist'in sponsoru Saraçhane mi?" sorusu akıllara geldi. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun TÜSİAD arka çıkıp "TÜSİAD üyelerinin hepsi tek tek konuşmalı" demesi ısmarlama provokasyonda taşları yerine oturttu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:59 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:07
Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TÜSİAD ve küresel tetikçilerin sesi olan The Economist'ten zaman ayarlı Türk yargısını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren skandal açıklamalar geldi.

    İki kuruluşun İmamoğlu hakkında devam eden yargılama sürecini konu edinip "Türkiye'de adalet yok" algısını işlemesi sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliğini olduğunu gözler önüne serdi.

    İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD'a arka çıktı



    KUKLAYA DEĞİL KUKLACIYA BAK! THE ECONOMİST'İN SPONSORU SARAÇHANE Mİ?

    Tam da bu noktada gözler kuklaya değil kuklacıya çevrildi. "The Economist'in sponsoru Saraçhane mi?" sorusu önem kazandı. TÜSİAD'ın eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine soyunmasının altında ise "İmamoğlu'na siyaseten alan açma" kaygısı yattığı görüldü.

    Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)

    DARBE ARTIĞI TÜSİAD'A ARKA ÇIKTI

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıkması ise taşları yerine oturttu.

    İMAMOĞLU TEHDİTLER SAVURDU: SİZ DE SES ÇIKARACAKSINIZ

    İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuştur, konuşacak. Başkaları da konuşacak. Diğer kuruluşlara sesleniyorum; Siz de ses çıkaracaksınız" tehditler savurdu. TÜSİAD üyelerine "Hepiniz tek tek konuşmalısınız" diyerek talimat verdi.

    Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)


    TÜSİAD ÜYELERİNE TALİMAT: HEPİNİZ TEK TEK KONUŞACAKSINIZ

    Üst perdeden yargı üyelerine parmak sallayan ve oluşturmak istediği "mağduriyet" algısıyla adaylık zemini yoklayan Ekrem İmamoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    "Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı"

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    NE OLMUŞTU?

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıkmıştı.

    Skandal sonrası savcılık harekete geçmiş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

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    İNGİLİZ ŞEYTANLIĞI

    İngiltere merkezli The Economist dergisi ise "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlıklı haberinde, bağımsız yargı kararlarını çarpıtarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    İngiliz yayın organı, CHP'li belediye başkanlarına yönelik devam eden terör ve ihale vurgunu soruşturmalarıyla birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki süreçlerin hükümetin muhalefeti bastırma çabası olduğunu iddia ederek alçakça bir habere imza attı.

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