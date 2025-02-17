Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı

KUKLAYA DEĞİL KUKLACIYA BAK! THE ECONOMİST'İN SPONSORU SARAÇHANE Mİ? Tam da bu noktada gözler kuklaya değil kuklacıya çevrildi. "The Economist'in sponsoru Saraçhane mi?" sorusu önem kazandı. TÜSİAD'ın eski Türkiye özlemiyle siyaset mühendisliğine soyunmasının altında ise "İmamoğlu'na siyaseten alan açma" kaygısı yattığı görüldü.

TÜSİAD ve küresel tetikçilerin sesi olan The Economist 'ten zaman ayarlı Türk yargısını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren skandal açıklamalar geldi. İki kuruluşun İmamoğlu hakkında devam eden yargılama sürecini konu edinip "Türkiye'de adalet yok" algısını işlemesi sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliğini olduğunu gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr) DARBE ARTIĞI TÜSİAD'A ARKA ÇIKTI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD 'a arka çıkması ise taşları yerine oturttu. İMAMOĞLU TEHDİTLER SAVURDU: SİZ DE SES ÇIKARACAKSINIZ İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuştur, konuşacak. Başkaları da konuşacak. Diğer kuruluşlara sesleniyorum; Siz de ses çıkaracaksınız" tehditler savurdu. TÜSİAD üyelerine "Hepiniz tek tek konuşmalısınız" diyerek talimat verdi.

Ekrem İmamoğlu milli iradeye parmak sallayan darbe artığı TÜSİAD'a arka çıktı (Takvim.com.tr)





TÜSİAD ÜYELERİNE TALİMAT: HEPİNİZ TEK TEK KONUŞACAKSINIZ



Üst perdeden yargı üyelerine parmak sallayan ve oluşturmak istediği "mağduriyet" algısıyla adaylık zemini yoklayan Ekrem İmamoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



"Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben olsam TÜSİAD üyelerinin yerinde konuşurum, hepsi tek tek konuşmalı"



NE OLMUŞTU?



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıkmıştı.



Skandal sonrası savcılık harekete geçmiş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.