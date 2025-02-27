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Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:46
Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa (AA)Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa (AA)

Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Costa görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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