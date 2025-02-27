AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan flaş açıklama: "Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır"

AK Parti Genel Başkanvekli Efkan Ala, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası yapılacak çağrıyla ilgili konuşan Ala, "Silahların gömülmesi çerçevesinde bir çağrı olacaktır." dedi.

Ala'nın açıklamalarından satır başları:



ÖCALAN'IN ÇAĞRISI



Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların bırakılması gömülmesi ve örgütün feshedilmesidir. Bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum öbür türlü anlamsız olur.

AK Parti Genel Başkanvekli Efkan Ala (Ekran görüntüsü)

ÇAĞRIYA KULAKLAR TIKANIRSA TERÖRLE MÜCADELE MASADA



Terörsüz bir Türkiye olup olmayacağını konuşacağız. Biz mümkün olmasını arzu ederiz ama başından beri Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün çağrıyı kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN KOMUTANLARI HEDEF ALMASI



Özgür özel işbaşına gelince biz de CHP'de değişiklik olur diye düşündük ama CHP zihniyetinde kişiler değişse de hiçbir değişiklik olmuyor. 1940'ların zihinsel kodlaması aynen devam ediyor. Siyaset dışı odaklarla ve bilgiyle değil de dedikodu ile beslenmiş zihinlerle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Düşünün kendisi durumu deşifre etti konuşmasında; ordunun içerisinde bazı kimselerden aldığı dedikodularla ordu komuta kademesine yakışıksız cümlelerle hitap etti. Kabul edilebilir bir şey değil. Cevabını aldı ama bundan daha önemli olan şey CHP yönetimi itibarıyla vesayet odaklarıyla iş birliği arayışı içerisinde. Oysa AK Parti döneminde vesayet odakları yok oldu.

ALA İMRALI'NIN ÇAĞRISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendini feshetmesidir. Bizde sonuca bakarız, bu sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız Türkiye olarak. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin terörle mücadelede nasıl bir yol izlediği biliniyor. Sonuca odaklanmalıyız, bu çağrı yerine getirilecek mi terör örgütü tarafından. Örgüt bu çağrıya uymalıdır. Sayın Cumhur başkanımız iradesi ve Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları terörsüz Türkiye hedefini milletimizin önüne koydu.