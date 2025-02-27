MSB’den komutanları tehdit eden Özgür Özel’e tepki: Yasal haklar kullanılacak

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: HADDİNİ BİL

Başkan Erdoğan da Özel'in tehditlerine tepki göstermişti. Erdoğan dün (26 Şubat) yaptığı konuşmada, "Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Bu ordumun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereğini ise ben de komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız ve tüm koruma ve komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim." ifadlerini kullanmıştı.

MSB'DEN HAFTALIK BASIN TOPLANTISI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarını teminat altında tutmanın yanı sıra küresel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi (Fotoğraf: AA)

Terörle mücadeleye ve hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İcra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla, son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 186'sı Irak'ın, 266'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 452 olmuştur. Bu vesileyle 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'yu, Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5. yıl dönümünde , tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 177'ye ulaşmıştır."