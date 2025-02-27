Bilge lider Necmettin Erbakan hayır dualarıyla anılıyor! Başkan Erdoğan'dan mesaj... Son röportajında "Tayyip evladım sevgim baki" dedi

Başkan Erdoğan merhum başbakan Necmettin Erbakan'ı hayır duasıyla andı (Takvim.com.tr) MANDACI ZİHNİYETE KARŞI YERLİ MOTORU ÜRETTİ Milli Görüş Hareketi nin lideri olan Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılmasının en önemli pay sahiplerinden biri. "Şeftaliden başka bir şey üretemeyiz" görüşünü savunan mandacı zihniyete karşı Türkiye'nin ilk yerli motorun üretilmesine öncülük etti.

Türk siyasetinin "Erbakan Hocası" olarak bilinen, siyasi hayatı boyunca dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koyan merhum başbakan Necmettin Erbakan vefatının 14. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediliyor. "RABBİM CENNETİYLE, CEMALİYLE MÜŞERREF EYLESİN…" Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Erbakan'ın vefatının 14'üncü seneidevriyesinde "Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin…" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan (Takvim.com.tr / Arşiv) "AYASOFYA'DA GÜMBÜR GÜMBÜR EZANLAR OKUNUYORSA MİLLİ GÖRÜŞ HAKİMDİR" Siyasi hayatı, vesayet odaklarının baskı, engelleme ve darbeleriyle geçti. En büyük hayali Ayasofya'nın zincirlerini kırmak idi. Ona nasip olmadı ancak talebesi Recep Tayyip Erdoğan Ayaosya Camii 'ni özgürleştirdi. Erbakan "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" demişti. VEFATINDAN BİR AY ÖNCE "TAYYİP EVLADIMDIR, SEVGİM BAKİ" DEMİŞTİ Erbakan'ın vefatından 1 ay önce katılmış olduğu TRT ekranlarındaki programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinin her zaman baki olduğunu dile getirmişti.

Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan (Takvim.com.tr / Arşiv)



"Tayyip evladımız" diyen Erbakan Hoca 29 Aralık 2010'da şu ifadeleri kullanmıştı:



Bunlar bildiğiniz gibi bizim evlatlarımız. Tayyip Bey Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Türkiye'ye hiçbir zaman bilerek kötülük yapmazlar. Kendilerine her zaman ki sevgim bakidir. Beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına dayanarak devam etmiştir. Bayramlarda, kandillerde birbirlerimizi arayıp tebrik ederiz, kucaklaşırız, muvafakiyetler dileriz. Tayyip'i de çok severiz, kendilerinin daha yapacağı çok faydalı işler vardır."



Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın hayatından kesitler (AA)

DAVAYA ADANAN BİR ÖMRÜN KRONOLOJİSİ



İşte Müslüman dava adamı, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın hayatından kesitler...



Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Babasının ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da tamamladı.

Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi'ni 1943'te birincilikle tamamlamasının ardından, sınavsız geçiş hakkına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sınavla girdi. Sınav sonucuna göre doğrudan ikinci sınıftan başlatılan Erbakan, 1948'de mezun olduğu üniversitenin Makine Fakültesi motorlar kürsüsünde asistanlık görevine başladı.



1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesi, Erbakan'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde, biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Erbakan, bu tezleriyle Alman Ekonomi Bakanlığının dikkatini çekti.

Motorların daha az yakıt harcaması konusunda kendisinden istenilen raporu hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de "dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı" üzerine hazırladı.

Erbakan, çalışmalarıyla Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasına davet edildi, daha sonra burada başmühendis olarak tank motorları üzerine çalışmalar yaptı.