İmralı'ya 3. turun eli kulağında! DEM Parti'den "Ahmet Türk" başvurusu... "Öcalan'la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Bu süreçte DEM Parti, İmralı ile 3. görüşmeyi yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.
"Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin" diyen Bakırhan tıpkı Kandil gibi "Çağrının görüntülü olmasını temenni ederiz" sözleriyle pazarlık yapmaya kalktı.
DEM ve Kandil ʺVideo mesajʺ pazarlığına girişti (Takvim.com.tr)
İMRALI İLE 3. GÖRÜŞME NE ZAMAN? YİNE "GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI" İSTEDİLER
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise İmralı'da yapılacak 3. görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşeceğini söyledi. Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti.
Doğan da Bakırhan ve Kandil'le aynı dile başvurup "Çağrı görüntülü olsun" dedi.
DEM Parti Ahmet Türk'ün İmralı'ya gitmesi için başvuruda bulundu (Takvim.com.tr)
DEM PARTİ'DEN "AHMET TÜRK" BAŞVURUSU
Öte yandan DEM Parti, İmralı'ya gidecek heyete Ahmet Türk'ün de dahil edilmesi için başvuru yaptı.
Ayşegül Doğan, "Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var" dedi.