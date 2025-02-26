SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmralı'ya 3. turun eli kulağında! DEM Parti'den "Ahmet Türk" başvurusu... "Öcalan'la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak"

Kandil'deki terör baronlarının "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" bahanesi sonrası DEM Parti "video mesaj" pazarlığına girişti. İmralı heyeti de teröristbaşı Abdullah Öcalan'la 3. kez görüşme için başvuru yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan heyete Ahmet Türk'ün dahil edilmesi için talepte bulunduklarını söyledi. Doğan, Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:23
İmralı’ya 3. turun eli kulağında! DEM Parti’den Ahmet Türk başvurusu... Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Bu süreçte DEM Parti, İmralı ile 3. görüşmeyi yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

    DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.

    "Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin" diyen Bakırhan tıpkı Kandil gibi "Çağrının görüntülü olmasını temenni ederiz" sözleriyle pazarlık yapmaya kalktı.

    DEM ve Kandil ʺVideo mesajʺ pazarlığına girişti (Takvim.com.tr)DEM ve Kandil ʺVideo mesajʺ pazarlığına girişti (Takvim.com.tr)


    İMRALI İLE 3. GÖRÜŞME NE ZAMAN? YİNE "GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI" İSTEDİLER

    DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise İmralı'da yapılacak 3. görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşeceğini söyledi. Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

    Doğan da Bakırhan ve Kandil'le aynı dile başvurup "Çağrı görüntülü olsun" dedi.

    DEM Parti Ahmet Türk'ün İmralı'ya gitmesi için başvuruda bulundu (Takvim.com.tr)DEM Parti Ahmet Türk'ün İmralı'ya gitmesi için başvuruda bulundu (Takvim.com.tr)



    DEM PARTİ'DEN "AHMET TÜRK" BAŞVURUSU

    Öte yandan DEM Parti, İmralı'ya gidecek heyete Ahmet Türk'ün de dahil edilmesi için başvuru yaptı.

    Ayşegül Doğan, "Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var" dedi.

    Teröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koyduTeröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu


    ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ"

    Geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye" demişti.

    "Hükümlü video ile mesaj veremez" diyen Tunç mevzuatı işaret edip "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" demişti.



    PKK elebaşı Bese Hozatın yeni bahanesi: Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız | TÜSİADa arka çıktı CHPye çağrı yaptıPKK elebaşı Bese Hozatın yeni bahanesi: Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız | TÜSİADa arka çıktı CHPye çağrı yaptı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu’nun usulsüz diplomasında flaş gelişme! Başsavcılık İstanbul Üniversitesi’nden belgeleri istedi
    Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
    Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
    Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! Şaibeyi yapan CHP’den gitsin deyip İmamoğlu’nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM’yi kazanamamışsın
    Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
    Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
    Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...
    CANLI | Gazze’de rehine takası! İsrail ihlal etmişti: Hamas Filistinli esirler bırakılacak dedi
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde
    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam yarışında! Türkiye’nin en pahalı hizmetleri İstanbul ve Ankara’da
    Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!
    Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı
    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler
    TAKVİM’in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!
    Başkan Erdoğan Külliye’de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti
    Diploması şaibeli olan İmamoğlu’nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor
    Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı