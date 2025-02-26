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Almanya ve Yunanistan'da grev! THY'den "sefer" açıklaması... İşte iptal edilen uçuşlar

Türk Hava Yolları, Almanya'nın Münih kenti ve Yunanistan'da yapılacak grevler nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen o seferler...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:45
Almanya ve Yunanistan’da grev! THY’den sefer açıklaması... İşte iptal edilen uçuşlar

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    Almanya'nın Münih Havalimanı'nda ve Yunanistn'da kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

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    Münih Havalimanı'nda 48 saatlik kriz! Tarih verildi: Uyarı grevlerinde 1600'den fazla uçuş iptal edilecek

    THY'DEN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ DUYURDU
    TÜRK Hava Yolları, (THY) Almanya'nın Münih kenti ve Yunanistan'da yapılacak grevler nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada Yunanistan'dan gerçekleşecek genel grev nedeniyle Cuma günü yapılması planlanan 'TK 1841' İstanbul-Atina, 'TK 1842' Atina-İstanbul, 'TK 1843' İstanbul-Atina, 'TK 1844' Atina-İstanbul, 'TK 1847' İstanbul-Atina, 'TK 1848' Atina-İstanbul, 'TK 1849' İstanbul-Atina, 'TK 1850' Atina-İstanbul, 'TK 1881' İstanbul-Selanik, 'TK 1882' Selanik-İstanbul, 'TK 1893' İstanbul-Selanik, 'TK 1894' Selanik-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edildi.

    Almanya' da ise Münih Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin grevleri nedeniyle yarın ve cuma günü yapılması planlanan Münih seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

    Yarın yapılması planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1637' İstanbul-Münih, 'TK 1638' Münih-İstanbul ile 28 Şubat'ta planlanan 'TK 1629' İstanbul-Münih, 'TK 1630' Münih-İstanbul, 'TK 1633' İstanbul-Münih, 'TK 1634' Münih-İstanbul, 'TK 1635' İstanbul-Münih, 'TK 1636' Münih-İstanbul, 'TK 1638' Münih-İstanbul' seferleri iptal edildi.

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