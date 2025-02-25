PKK elebaşı Bese Hozat'ın yeni bahanesi: "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" | TÜSİAD'a arka çıktı CHP'ye çağrı yaptı

Türkiye, terörsüz bir gelecek inşa etmek için kararlı adımlar atarken Kandil silah bırakmamak için havanda su dövüyor. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın yapacağı çağrının arifesinde PKK elebaşı Bese Hozat yine pazarlığa girişip mezkur süreci baltalamaya niyetlendi. ŞART KOŞMAYA KALKTI Saklandığı inden örgütün yayın organına konuşan Hozat, "Tecridin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Apo'nun özgür olması, serbest bırakılması lazım" diyerek şart koşmaya kalktı.

PKK elebaşı Bese Hozat ʺÇağrı video ile gelmezse silah bırakmayızʺ mesajı verip ayak diredi (Takvim.com.tr) İmralı'dan gelecek çağrının yazılı mı yoksa görüntülü mü olacağı pek çok çevre tarafından tartışılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı. "ÇAĞRI VİDEO İLE GELMEZSE SİLAH BIRAKMAYIZ" Bunun üzerine Kandil , kendine yeni bir pazarlık malzemesi devşirdi... Sürecin başından bu yana ipe un seren terör baronları bu sefer de "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" mesajı verip ayak diredi. Elebaşı Bese Hozat , "Şimdi de "İlla da yapsın çağrıyı ama görüntülü yapmasın. Yazılı yapsın, kendisi de okumasın, birileri alsın, okusun." diyorlar. Bunu şiddetle reddediyoruz. Hiçbir inandırıcılığı olmaz, hiçbir etkisi olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Açıklamanın mutlaka görüntülü olması gerekiyor. Bizler, bu hareketin kadroları, militanları, savaşçıları, halkımız, dostlarımız, tüm demokratik kesimler, kamuoyu; Apo'nun çağrısını kendi ağzından dinleyebilmeli, onu görebilmeli. Ancak bu şekliyle inandırıcı olur" dedi.

Elebaşı Bese Hozat, İmralı'dan mektup aldıklarını doğruladı (Takvim.com.tr)





BESE HOZAT DA DOĞRULADI... "İMRALI'DAN MEKTUP GELDİ"



İmralı'dan gelen mektubu doğrulayan Hozat, "Gelen mektupta da çok net bir biçimde gördük ki Önder Apo, demokratik değişim ve dönüşüm ile yeniden yapılanma konusunda derinleşmiş, kararlı ve iddialı" şeklinde konuştu. Büyükbaş teröristlerden Cemil Bayık da İmralı'dan mektup geldiğini söylemişti.





TÜSİAD'A ARKA ÇIKTI



Bese Hozat'ın sözlerinin devamında TÜSİAD'ı işaret edip CHP'ye "Ürkek olma" minvalinde bir çağrı yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kandil'deki elebaşı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı hedef alıp "Bu faşist iktidar büyük bir çöküş yaşıyor. Muhalefetle, sanatçıyla, gazeteciyle, kadınla, gençle, çevrecilerle, hatta TÜSİAD'la bile savaşıyor. Yani kavga etmediği kimse kalmadı. Bu savaşı baskıyla, şiddetle, işkenceyle, zindanlarla, tankla, topla, İHA'yla, SİHA'yla her türlü yöntemle yürütüyor" dedi.