Teröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu

AK Parti'de yeni dönemin kapılarını aralayacak "büyük kongre" heyecanı yaşanıyor. "Adında AK, Işığında İstikbal"
ana sloganıyla düzenlenen kongre öncesi Adalat Bakanı Yılmaz Tunç
, A Haber yayınına konuk oldu. İMRALI HEYETİNE 3.KEZ İZİN VERİLEBİLİR
"Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Bakan Tunç, "DEM Parti'ye 3. kez İmralı izni verildi mi?"
sorusunu yanıtladı.
Olası bir başvuruyu değerlendireceklerini belirten Tunç şu ifadeleri kullandı:
DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye.
Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlattığı bir çalışma var. Buradan sayın Bahçeli'ye de "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyoruz. İyi olduğunu öğrendikçe de mutlu oluyoruz. Allah şifalar versin. Hem Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade hem de Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terörden arındırma mücadelesi ve terörsüz bir Türkiye'ye adım atma mücadelesi çerçevesinde elimizdeki tüm araçları kullanabileceğimizi ifade ediyoruz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ʺHükümlü video ile mesaj veremezʺ (A Haber - Ekran görüntüsü) "PAZARLIK SÜRECİ OLMADIĞINI MİLLETİMİZ GAYET İYİ BİLİYOR"
Herhangi bir pazarlık sürecinin kesin surette olmayacağının altını çizen Tunç, "Burada bir pazarlık süreci olmadığını milletimiz gayet iyi biliyor. Böyle bir süreç içerisine de giremeyiz. Terör elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Bir açıklama yaptığı takdirde eğer terör sona erecekse de buna ilişkin sonraki adımlar neler olur ilerleyen süreçte tartışılacak konular"
dedi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr) "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ"
Bilindiği üzere İmralı
'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan
'ın yakın bir zaman diliminde PKK'yı lağbetmeye dönük bir açıklama yapacağı konuşuluyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti
ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
'a Öcalan'ın İmralı'dan yapacağı çağrının video ile olup olmayacağı soruldu. "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil"
diyen Bakan Tunç, "Burada özellikle şehit ailelerimiz ve milletimiz müsterih olsun. Bu noktada onları rencide edecek, üzecek herhangi bir tavır içerisinde devletimiz olmaz. Tüm hedefimiz terörü sonlandırmak"
ifadelerini kullandı.