Başkan Erdoğan'dan "Hocalı Katliamı" mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız

Azerbaycan'da, Ermeni işgalcilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HOCALI MESAJI: UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

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