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Başkan Erdoğan'dan "Hocalı Katliamı" mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da, Ermeni işgalcilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan katliamın acısını hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizerek, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 13:15
Başkan Erdoğan’dan Hocalı Katliamı mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız

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    Azerbaycan'da, Ermeni işgalcilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HOCALI MESAJI: UNUTMAYACAĞIZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

    Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

    "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

    Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

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