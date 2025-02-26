Başkan Erdoğan'dan "Hocalı Katliamı" mesajı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız

Azerbaycan'da, Ermeni işgalcilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 33 yıl geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HOCALI MESAJI: UNUTMAYACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."