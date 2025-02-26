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DEM Parti'ye 3. kez İmralı onayı çıktı: "Öcalan'la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak"

DEM Parti'ye 3. kez İmralı bileti çıktı. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan'la görüşme talebini bir kez daha onayladı. Heyetin yarın İmralı'ya gideceği öğrenildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti. Öte yandan Kandil'deki terör baronlarının "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" bahanesi sonrası DEM Parti "video mesaj" pazarlığına girişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:13
DEM Parti’ye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak

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    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Bu süreçte DEM Parti, İmralı ile 3. görüşmeyi yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

    Adalet Bakanlığı, başvuru talebini onayladı. Heyetin yarın (27 Şubat 2025) İmralı'ya gideceği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in İmralı talebine onay verdik. Üçüncü ziyaretlerini perşembe günü gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

    DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.

    "Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin" diyen Bakırhan tıpkı Kandil gibi "Çağrının görüntülü olmasını temenni ederiz" sözleriyle pazarlık yapmaya kalktı.

    DEM Parti'ye 3. kez İmralı onayı çıktı

    DEM ve Kandil ʺVideo mesajʺ pazarlığına girişti (Takvim.com.tr)DEM ve Kandil ʺVideo mesajʺ pazarlığına girişti (Takvim.com.tr)


    YİNE "GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI" İSTEDİLER

    DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

    Doğan da Bakırhan ve Kandil'le aynı dile başvurup "Çağrı görüntülü olsun" dedi.

    DEM Parti Ahmet Türk'ün İmralı'ya gitmesi için başvuruda bulundu (Takvim.com.tr)DEM Parti Ahmet Türk'ün İmralı'ya gitmesi için başvuruda bulundu (Takvim.com.tr)



    DEM PARTİ'DEN "AHMET TÜRK" BAŞVURUSU

    Öte yandan DEM Parti, İmralı'ya gidecek heyete Ahmet Türk'ün de dahil edilmesi için başvuru yaptı.

    Ayşegül Doğan, "Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var" dedi.

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    ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ"

    Geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye" demişti.

    "Hükümlü video ile mesaj veremez" diyen Tunç mevzuatı işaret edip "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" demişti.

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