DEM Parti'ye 3. kez İmralı onayı çıktı: "Öcalan'la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Bu süreçte DEM Parti, İmralı ile 3. görüşmeyi yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
Adalet Bakanlığı, başvuru talebini onayladı. Heyetin yarın (27 Şubat 2025) İmralı'ya gideceği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in İmralı talebine onay verdik. Üçüncü ziyaretlerini perşembe günü gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.
"Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin" diyen Bakırhan tıpkı Kandil gibi "Çağrının görüntülü olmasını temenni ederiz" sözleriyle pazarlık yapmaya kalktı.