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Maydonoz Döner operasyonunda yeni detaylar! Darbeci yüzbaşı Levent Doğan'ın kaçış planı | FETÖ'cü olmayana hisse yok!

Maydonoz Döner’in çalışanlarından yöneticilerine tüm ekibinin FETÖ’cü olduğunun ortaya çıkması herkesi şoke etti. Düzenlenen operasyonda 126 kişi tutuklanırken örgüt bağı hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Darbeci asker Eski Yüzbaşı Levent Doğan’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’daki şubeden destek aldığı öğrenildi. Öte yandan Maydonoz Döner’in hisseleri sadece örgüt üyelerine dağıtılmış, toplanan paraların bir kısmı ise Almanya’ya gönderilmiş.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:32
Maydonoz Döner operasyonunda yeni detaylar! Darbeci yüzbaşı Levent Doğan’ın kaçış planı | FETÖ’cü olmayana hisse yok!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik operasyonda soruşturma sürüyor.

    FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

    Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınanlar (Takvim Foto Arşiv)Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınanlar (Takvim Foto Arşiv)

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı.

    Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

    Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınanlar (Takvim Foto Arşiv)Maydonoz Döner operasyonunda gözaltına alınanlar (Takvim Foto Arşiv)

    ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
    Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

    Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

    Darbeci FETÖ'cü eski yüzbaşı Levent Doğan (Takvim Foto Arşiv)Darbeci FETÖ'cü eski yüzbaşı Levent Doğan (Takvim Foto Arşiv)

    DARBECİ YÜZBAŞININ KAÇIŞ PLANI!
    Operasyon hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyon detaylarını şu şekilde anlattı:

    Maydonoz Döner operasyonu çok kritik bir operasyon. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. İlk önce astsubaylıktan ihraç olan bir kişi Maydonoz Döner'in Kartal şubesinde işe giriyor. Orada işe başladığında diğer yöneticiler FETÖ'den ne kadar yattın diye soruyor. 1,5 yıl deyince sen itirafçı mısın diye soruyorlar. İtirafçı olduğunu düşündükleri astsubaya mobing uygulayarak işten attırıyorlar.

    Darbeci FETÖ'cü eski yüzbaşı Levent Doğan (Takvim Foto Arşiv)Darbeci FETÖ'cü eski yüzbaşı Levent Doğan (Takvim Foto Arşiv)

    FETÖ AĞINI ANLATTI

    İşten attırılan astsubay da CİMER'e yazı yazıyor ve oradaki FETÖ ağını anlatıyor. Daha sonra da Levent Doğan, yurt dışına kaçmayı planlıyor. Onun Antalya'daki Maydonoz Döner'den lojistik destek aldığı tespit ediliyor. Düzenlenen operasyonda da gözaltına alınıyor. Bu olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Maydonoz Döner'le ilgili soruşturma başlatıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    PARA TRANSFERİYLE YENİDEN YAPILANMA

    Yapılan çalışmalar sonrası Maydonoz Döner'in FETÖ'nün yeni yapılanması olduğu fark ediliyor. Aynı zamanda şubelerde toplantılar yapılıyor. Hem de FETÖ'den tutuklananların aileleri için buralarda para topluyorlar. Eskiden himmet topluyorlardı. Türkiye'nin topladıkları paranın bir kısmı da Almanya'ya gönderildiği öğreniliyor. Bu para transferleriyle örgüt yeniden yapılanıyor.

    HER ŞUBE HİSSELERE BÖLÜNDÜ

    Her şubeyi de hisselere bölüyorlar. FETÖ üyesi olmayanlara vermiyorlar. Tüm ortaklar FETÖ üyesi olmak zorunda. İtirafçıları yakalandıklarında sistemin dışına hemen itiliyorlar. Ekim ayında 100 bin EURO yurt dışına gönderildi.

    Firari FETÖ'cü Selçuk Atak'ın Maydonoz Döner destek twiti (X)Firari FETÖ'cü Selçuk Atak'ın Maydonoz Döner destek twiti (X)

    FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN DESTEK

    FETÖ'nün finans yapılanmasına dair Maydonoz Döner isimli şirkete gerçekleştirilen operasyon yurt dışında vatansız olarak yaşayan firari FETÖ'cüleri rahatsız etti. Manipülasyonlarıyla bilinen FETÖ'cüler, operasyonları bağlamından kopararak, hem mağdur rolü oynamaya çalıştı. Hem de operasyonu karaladı.

    Sosyal medyada birçok dezenformasyona imza atan FETÖ'cüler, Maydonoz dönere yönelik gerçekleştirilen operasyonu da manipüle etmeye çalıştı.

    Firari FETÖ'cüler Selçuk Atak, firari eski Albay Mehmet Dağcı, Turhan Bozkurt, Osman Zerey, Gökhan Güneş ve daha birçok hesap Maydonoz Döner'e sahip çıktı.

    Selçuk Atak: "KHK'lılar iş bulamayınca, buldukları işten de çıkarılınca kendileri iş kurmaya karar veriyor. İlk defa 2018 yılında 5-10 kişi bir araya gelip Maydonoz Döner'i açıyorlar."

    Firari FETÖ'cü Mehmet Doğan'ın paylaşımı (X)Firari FETÖ'cü Mehmet Doğan'ın paylaşımı (X)

    Turhan Bozkurt: "Mydonoz yarın biber, olmadı salatalık bahanesi ile başka şirketlere de kayyım tayin edilecek.

    Avukat Osman Zerey: "Hukuka aykırı şekilde hapise atılan, hapisten çıktıktan sonra iş bulması engellenen, yaşama hakkı tanınmayan insanlara, iş verilmesini bile suç sayıp ülkenin en büyük ticari şirketlerine çöküyorlar. İnsanların ekmeğiyle oynanıyor, açlığa ve yokluğa mahkum ediliyor üstüne bir de tüm kesimler tarafından terörist ilan ediliyor."

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Gökhan Güneş: "Bunun adı terör değil çökme operasyonu"

    Firari FETÖ'cü Gökhan Güneş'in paylaşımı (X)Firari FETÖ'cü Gökhan Güneş'in paylaşımı (X)

    Firari FETÖ'cü eski albay Mehmet Dağcı: "Dünyanın en büyük döner restoran zincirisiniz. 5 farklı ülkede 400'den fazla şubeniz, binlerce çalışanınız var. Dünya markası olma yolunda ilerliyorsunuz. Belki de bir McDonald's, Pizza Hut, Burger King olacaksınız. O da ne? Terörist ilan edilmişsiniz? Çalışanlarınız gözaltına alınmış! "

    FETÖnün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanetFETÖnün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

    "FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

    Son olarak Maydonoz Döner'den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.
    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner'in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

    Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''

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