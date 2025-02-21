PKK elebaşı Duran Kalkan'dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP'ye "erken seçim" aklı

Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye çalıştı. Sabotaja son olarak PKK elebaşlarından Duran Kalkan da katıldı. Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için ʺÖrgütü ben kurdum ben dağıtıyorumʺ dediği gündeme gelmişti. Mektup terörist Cemil Bayık tarafından doğrulanmıştı. DURAN KALKAN: AÇIKLAMA GELECEK HER ŞEY BİTECEK DEĞİL

PKK elebaşlarından Duran Kalkan yaptığı son açıklama ile kirli örgüt içindeki iç çatışmanın boyutunu ortaya koyarken sabotaj denemelerini de sürdürdü. "Apo"nun çağrılarına uyacaklarını öne süren Duran Kalkan aynı zamanda bir tek çağrı ile bu işin olmayacağını savunarak kendi ile de çelişti. Öcalan adına konuşmalar yapıldığını öne süren Kalkan "Heyet" diye bahsettiği DEM Parti'ye, "Bazıları çok net konuşuyor, o doğru değil. Hatta Önder Apo adına konuşanlar bile görülüyor neredeyse. Herkes dikkat etmeli. Hiç kimse Önder Apo'nun sözcüsü değildir, adına konuşamaz. Heyet o şeyleri yapıyor." diyerek ayar vermeye çalıştı.

PKK elebaşlarından Duran Kalkan PKK'nın "silahlı mücadelesine" devam etmesi gerektiğini savunan terör elebaşı Duran Kalkan, "Böyle bir açıklama olacak, her şey bitecek. Barış olacak, demokrasi olacak, yoksulluk bitecek, her şey bolluk olacak, rahatça yaşayacağız, güllük gülistanlık. Böyle bir şey olmayacak." dedi. Kalkan örgüt tabanına "daha fazla mücadele" çağrısında bulunarak şu sözleri sarf etti: "Birileri bir şey vermeyecek. Ne Önder Apo yalnız başına yapacak ne de devlet birilerine bir şey verecek. Devletin verdiği olacak. Öyle bir durum yok. Mücadele ile her şey kazanılacak. Hem de dişle tırnakla sökercesine." Teröristbaşı Kalkan, "Böyle hemen kolay masa başında müzakere olunacak, bir imzalar atılacak, her şey çözülecek gibi sanmasın kimse. Öyle bir şey yok. Karşı taraf PKK'yi tasfiye etmek istiyor, yok etmek istiyor. Kürt soykırımını öngören zihniyetle siyaset değişmiş değil. " iddiasında bulundu. TABANINI "APO" DİYEREK KANDIRIYOR

Bu ifadeler, Kandil'in Öcalan'ı devre dışı bırakmaya yönelik çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yine teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "özgürlüğü" üzerinden söylemde bulunan Kalkan şu iddialarda bulundu: "Deniliyor, "Haydi açıklama yapsın." Sanki Önder Apo açıklama yapmıyormuş gibi bir suçlama var. Nasıl yapsın? Önder Apo'nun sanki her türlü imkana sahip, her yerle irtibatı var, teknik imkanları kullanabiliyor da yapmıyor gibi bir izlenim yaratıyorlar. İmralı işkence tecrit ve soykırım sistemi içine koymuşsun. Yani dünyayla neredeyse iletişimi yok. Bu durum değişmeden neyi, nasıl yapacak? Önder Apo özgür çalışır, özgür yaşar koşullara sahip olmadan ne yapabilir? E bunun özgürlüğünü kim engelliyor? Özgür, yaşar, çalışır koşullarda olmasını kim engelliyor? İmralı sistemi engelliyor. Lağvet İmralı sistemini, özgür olsun, ondan sonra yapmazsa bir şeyler o zaman "yapmadı" denebilir. Dolayısıyla "açıklama yapsın, bizi kurtarsın" demek hiçbir şey ifade etmiyor."

PKK elebaşlarından Duran Kalkan "YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEK" SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve Başkan Erdoğan'ın "Ya silah bırakırılar ya da gömeriz" çıkışından rahatsız olan Kalkan, "Tayyip Erdoğan hala, 'Ya silahlarını derhal bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte gömeceğiz' gibi uygun olmayan sözler söylüyor. Kim neyi gömecek? Kendisi gömülme halindeyken başkasının gömüleceğinden söz ediyor. Kendi haline baksın." şeklinde skandal ifadeler kullanarak tehditler savurdu.

CHP'YE "ERKEN SEÇİM İÇİN BASKI YAPIN" AKLI

Teröristbaşı CHP'ye de "erken seçim" aklı verdi. CHP'nin erken seçim konusunda daha sert bir duruş sergilemesi gerektiğini öne süren Kalkan, "Muhalefet partisi CHP mesela seçim diyor, gerçekten ciddi midir? Ciddiyetle iste, dayat, bu kadar gücün var. TÜSİAD çıktı, çöktü dedi sistem. Peki CHP bundan ne sonuç çıkarıyor? O zaman kurucu parti için gündemin bu olması gerekmiyor mu? Bu durumdan kurtulmak için çaba harcaması gerekmiyor mu? Bu temelde harcanan çabaların içinde olması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama CHP bunun dışında. Tamamen gündem dışı. Kendi şeyiyle uğraşır hale geldi." dedi. Başkan Erdoğan, Samsunda açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!