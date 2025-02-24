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FETÖ'nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Maydonoz Döner'in FETÖ'ye finans sağladığının ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketin darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı. Darbeci askerlerden eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın da hücre evinde saklandığı, Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerini buradan yönettiği belirlendi.

Halit Turan takvim.com.tr Halit Turan
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 06:51 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 07:17
FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maydonoz Döner'den yapılan para transferleriyle ilgili MASAK'tan talep ettiği raporda şoke eden detaylar yer aldı. Maydonoz Döner'in şubelerinin, tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olduğu tespit edildi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

SABIKALI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bunlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhur-başkanına suikast', casusluk, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

554 FARKLI ORTAĞI BULUNUYOR

Maydonoz Döner'in toplam 554 farklı resmi ortağı bulunduğu, 399'u hakkında suç dosyası olduğu, 112'sinin darbe suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Şubelerin toplamda 372 farklı gayriresmi ortağı bulunduğu MASAK raporuyla belirlenirken bunlardan 233'ünün suç dosyalarının bulunduğu kaydedildi. MASAK raporuyla şirketin FETÖ'ye nasıl para akıttığı da belgelendi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Şirket yöneticilerinin KHK'dan ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla para hesap hareketlerinin bulunduğu, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan zanlıların şirket yetkililerine sürekli yüksek meblağda para transferleri yapıldığı, bunların da gayriresmi ortak olmak için hisse satın alma amaçlı olduğu değerlendirildi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

MASAK raporunda şüpheliler arasında ihraç TRT çalışanı, üsteğmen, astsubay ve polislerin olduğu belirlendi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN ASKERLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonun sağlayan Levent Doğan'ın ise 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

ANTALYA'DAKİ ŞUBELERİ KONTROL EDİYORDU
Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri koordine ettiği belirlendi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Doğan'ın geçen yıl haziran ayında tutuklandığı öğrenildi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Belirli periyotlarla iş yerlerinde şirket toplantısı görüntüsü altında örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde toplanan paraların belirli bir kısmının örgütün güncel yapılanmasında yer alan örgüt üyelerine verilerek örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlendi.

FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Ortak olacak kişiler tarafından hisse payı karşılığında ödenen bu paraların resmi kaydının olmadığı, franchise hakkını alan bu şirketlerin faaliyetlerinin resmiyette legal olduğu, yurt dışında aranma kaydı bulunan örgüt üyelerinin aile bireyleri üzerinden yapılan para transferleri ile şirketlere gayriresmi ortak oldukları belirlendi.

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FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet

Gayriresmi hisse satışının yüzde 5 hisse olarak yapıldığı, bunun da 16 bin dolar ettiği öğrenildi.

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