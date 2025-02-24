Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maydonoz Döner'den yapılan para transferleriyle ilgili MASAK'tan talep ettiği raporda şoke eden detaylar yer aldı. Maydonoz Döner'in şubelerinin, tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olduğu tespit edildi.
SABIKALI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Bunlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhur-başkanına suikast', casusluk, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.
554 FARKLI ORTAĞI BULUNUYOR
Maydonoz Döner'in toplam 554 farklı resmi ortağı bulunduğu, 399'u hakkında suç dosyası olduğu, 112'sinin darbe suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Şubelerin toplamda 372 farklı gayriresmi ortağı bulunduğu MASAK raporuyla belirlenirken bunlardan 233'ünün suç dosyalarının bulunduğu kaydedildi. MASAK raporuyla şirketin FETÖ'ye nasıl para akıttığı da belgelendi.
Şirket yöneticilerinin KHK'dan ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla para hesap hareketlerinin bulunduğu, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan zanlıların şirket yetkililerine sürekli yüksek meblağda para transferleri yapıldığı, bunların da gayriresmi ortak olmak için hisse satın alma amaçlı olduğu değerlendirildi.
MASAK raporunda şüpheliler arasında ihraç TRT çalışanı, üsteğmen, astsubay ve polislerin olduğu belirlendi.
DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN ASKERLER ARASINDA
Soruşturma kapsamında Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonun sağlayan Levent Doğan'ın ise 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıktı.
ANTALYA'DAKİ ŞUBELERİ KONTROL EDİYORDU
Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri koordine ettiği belirlendi.
Doğan'ın geçen yıl haziran ayında tutuklandığı öğrenildi.
Belirli periyotlarla iş yerlerinde şirket toplantısı görüntüsü altında örgütsel toplantılar yapıldığı, şirketlerde toplanan paraların belirli bir kısmının örgütün güncel yapılanmasında yer alan örgüt üyelerine verilerek örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlendi.
Ortak olacak kişiler tarafından hisse payı karşılığında ödenen bu paraların resmi kaydının olmadığı, franchise hakkını alan bu şirketlerin faaliyetlerinin resmiyette legal olduğu, yurt dışında aranma kaydı bulunan örgüt üyelerinin aile bireyleri üzerinden yapılan para transferleri ile şirketlere gayriresmi ortak oldukları belirlendi.