Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maydonoz Döner'den yapılan para transferleriyle ilgili MASAK'tan talep ettiği raporda şoke eden detaylar yer aldı. Maydonoz Döner'in şubelerinin, tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olduğu tespit edildi.

SABIKALI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Bunlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhur-başkanına suikast', casusluk, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.

554 FARKLI ORTAĞI BULUNUYOR Maydonoz Döner'in toplam 554 farklı resmi ortağı bulunduğu, 399'u hakkında suç dosyası olduğu, 112'sinin darbe suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Şubelerin toplamda 372 farklı gayriresmi ortağı bulunduğu MASAK raporuyla belirlenirken bunlardan 233'ünün suç dosyalarının bulunduğu kaydedildi. MASAK raporuyla şirketin FETÖ'ye nasıl para akıttığı da belgelendi.

Şirket yöneticilerinin KHK'dan ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlarla para hesap hareketlerinin bulunduğu, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan zanlıların şirket yetkililerine sürekli yüksek meblağda para transferleri yapıldığı, bunların da gayriresmi ortak olmak için hisse satın alma amaçlı olduğu değerlendirildi.