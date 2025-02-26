SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AJet ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli? AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim?

AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte ajet bilet, ajet kampanya detayları ve merak edilen o rotalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:10
AJet ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli? AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte merak edilen o rotalar...

    (AA)(AA)

    AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim?

    • Almanya (Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hamburg, Hannover)
    • Avusturya (Viyana)
    • Hollanda (Amsterdam)
    • İsviçre (Zürih)
    • Kosova (Priştine)
    • Kuzey Makedonya (Üsküp)
    • Macaristan (Budapeşte)
    • Mısır (Hurgada)
    • Fransa (Lyon)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AJet ucuz bilet kampanyasına dahil olan seferleri kalkış- varış detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz

    YURT DIŞI ÇIKIŞLI UÇUŞLAR:

    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Münih (MUC)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Hollanda - Amsterdam (AMS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: İsviçre - Zürih (ZRH)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Stuttgart (STR)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hamburg (HAM)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hannover (HAJ)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kosova - Priştine (PRN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kuzey Makedonya - Üsküp (SKP)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Macaristan - Budapeşte (BUD)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Mısır - Hurgada (HRG)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Fransa - Lyon (LYS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DİĞER UÇUŞLAR:

    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Hollanda - Amsterdam (AMS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Stuttgart (STR)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hamburg (HAM)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hannover (HAJ)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kosova - Priştine (PRN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kuzey Makedonya - Üsküp (SKP)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Macaristan - Budapeşte (BUD)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Mısır - Hurgada (HRG)
    AJetten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak biletiAJetten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti
    AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu’nun usulsüz diploması iptal yolunda! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi
    Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! Şaibeyi yapan CHP’den gitsin deyip İmamoğlu’nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM’yi kazanamamışsın
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
    CANLI | Gazze’de rehine takası! İsrail ihlal etmişti: Hamas Filistinli esirler bırakılacak dedi
    Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde
    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam yarışında! Türkiye’nin en pahalı hizmetleri İstanbul ve Ankara’da
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
    Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
    Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!
    Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı
    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler
    TAKVİM’in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!
    Başkan Erdoğan Külliye’de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti
    Diploması şaibeli olan İmamoğlu’nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor
    TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK’ya sevk edildi
    İmralı heyetinden 3. başvuru! DEM ve Kandil Video mesaj pazarlığına girişti: Yakın zamanda bir çağrı olacak kesin
    Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
    Lider Kartal çeyrek finalde! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU