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CHP'de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu'nu "usulsüz diplomadan" vurdu... Tanju Özcan'dan "fırsatçı" çıkışı

CHP'de sular durulmuyor. Mansur Yavaş, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu "usulsüz diploma" mevzusundan vurdu. ABB Başkanı, İmamoğlu'nun diploması ile ilgili sorulan soruya "Gelişmeleri hep beraber izleyelim" yanıtı verdi. "İmamoğlu'nun diploması usule uygundur" demeyen Yavaş'ın bu durumu adaylığı yolunda koz olarak kullanacağı konuşulurken CHP içerisinde kavganın fitili ateşlendi. Tanju Özcan açık açık "Mansur Yavaş'a fırsatçı" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 09:12
CHP’de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Tanju Özcan’dan fırsatçı çıkışı

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    Tek adaylı ön seçim tiyatrosu sahneleyen CHP içindeki adaylık kavgası boyut kazarak büyüyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm itirazlarına rağmen resmen adaylık başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Yavaş, İmamoğlu ve Özel'e "Kendi başına aday olunmaz" mesajı verip "Günü gelince değerlendiririz" çıkışında bulundu.

    Mansur Yavaş İmamoğlu'nun diploması ʺusule uygunʺ demedi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş İmamoğlu'nun diploması ʺusule uygunʺ demedi (Takvim.com.tr)



    İMAMOĞLU'NU "USULSÜZ DİPLOMADAN" VURDU

    Adaylık iddiasından vazgeçmediği görülen Yavaş'a Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz elde ettiği üniversite diploması soruldu.

    İmamoğlu hakkında açılan diploma soruşturmasını basından duyduğunu ifade eden Mansur Yavaş "Hep birlikte süreci izleyelim" dedi.

    Yavaş'ın "İmamoğlu'nun diploması usule uygundur" demeyip "Bekleyelim" mesajı vermesi "bu durumu koz olarak kullanacağı" şeklinde yorumlandı.

    Bu sözler CHP içerisinde de krize yol açtı.


    Tanju Özcan Mansur Yavaş'a ʺfırsatçıʺ dedi (Takvim.com.tr)Tanju Özcan Mansur Yavaş'a ʺfırsatçıʺ dedi (Takvim.com.tr)

    TANJU ÖZCAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A: FIRSATÇI

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mansur Yavaş'ı fırsatçı olmakla suçladı.

    X hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" sözleriyle Mansur Yavaş'a göndermede bulundu.

    İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)


    HÜLLELİ DİPLOMA

    Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının "usulsüz" olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

    Ekrem İmamoğluna sahte diploma soruşturması! Girneden İstanbula inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?Ekrem İmamoğluna sahte diploma soruşturması! Girneden İstanbula inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?



    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor.

    İmamoğlu ön seçim yoluyla elde edeceği cumhurbaşkanı adaylığını kendisine siyasal zırh olarak kullanma planları yapıyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu ön seçim yoluyla elde edeceği cumhurbaşkanı adaylığını kendisine siyasal zırh olarak kullanma planları yapıyor (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU "ZIRH" ARAYIŞINDA! ÜNİVERSİTE, KURULTAY, İHALE... HER BİR İŞİ USULSÜZ

    CHP'nin seçime daha 3.5 yıl varken tek adaylı ön seçim tiyatrosuna girişmesinde de İmamoğlu'na zırh arayışı yatıyor.

    İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonları Saraçhane'de alarm zillerini çaldırdı. CHP kurultayına bulaşan şaibe ve delegelere para ile oy attırılmasında da İmamoğlu'nu işaret eden deliller mevcut. Son halka başlatılan diploma soruşturması oldu.

    İsmi usulsüzlüklerle anılan Ekrem İmamoğlu ön seçim yoluyla elde edeceği cumhurbaşkanı adaylığını kendisine siyasal zırh olarak kullanma planları yapıyor.

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