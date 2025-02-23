CHP'de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu'nu "usulsüz diplomadan" vurdu... Tanju Özcan'dan "fırsatçı" çıkışı

Tek adaylı ön seçim tiyatrosu sahneleyen CHP içindeki adaylık kavgası boyut kazarak büyüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm itirazlarına rağmen resmen adaylık başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Yavaş, İmamoğlu ve Özel'e "Kendi başına aday olunmaz" mesajı verip "Günü gelince değerlendiririz" çıkışında bulundu.
Mansur Yavaş İmamoğlu'nun diploması ʺusule uygunʺ demedi (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU'NU "USULSÜZ DİPLOMADAN" VURDU
Adaylık iddiasından vazgeçmediği görülen Yavaş'a Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz elde ettiği üniversite diploması soruldu.
İmamoğlu hakkında açılan diploma soruşturmasını basından duyduğunu ifade eden Mansur Yavaş "Hep birlikte süreci izleyelim" dedi.
Yavaş'ın "İmamoğlu'nun diploması usule uygundur" demeyip "Bekleyelim" mesajı vermesi "bu durumu koz olarak kullanacağı" şeklinde yorumlandı.
Bu sözler CHP içerisinde de krize yol açtı.
Tanju Özcan Mansur Yavaş'a ʺfırsatçıʺ dedi (Takvim.com.tr)
TANJU ÖZCAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A: FIRSATÇI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mansur Yavaş'ı fırsatçı olmakla suçladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" sözleriyle Mansur Yavaş'a göndermede bulundu.
İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)
HÜLLELİ DİPLOMA
Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının "usulsüz" olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor.