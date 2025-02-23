Başkan Erdoğan’dan hem kongre hem diplomasi! Eski Yunan bakan Avramopoulos’u kabul etti

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlendi.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede heyecan yüksekti... Başkan Recep Tayyip Erdoğanmesajı verdi.Kongreyi yabancı delegasyon da takip etti.

ESKİ YUNAN BAKANI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, AK Parti Büyük Kongresi için Ankara'ya gelen eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.



Ankara Spor Salonu'ndaki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.



