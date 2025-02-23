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Başkan Erdoğan'dan hem kongre hem diplomasi! Eski Yunan bakan Avramopoulos'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 15:41
Başkan Erdoğan’dan hem kongre hem diplomasi! Eski Yunan bakan Avramopoulos’u kabul etti

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    AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla düzenlendi.

    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede heyecan yüksekti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" mesajı verdi.

    Kongreyi yabancı delegasyon da takip etti.

    ESKİ YUNAN BAKANI KABUL ETTİ

    Başkan Erdoğan, AK Parti Büyük Kongresi için Ankara'ya gelen eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.

    Ankara Spor Salonu'ndaki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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