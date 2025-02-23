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CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek!

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Şubat Pazar günü için yayımladığı raporda 7 il için turuncu 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 07:41 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 08:03
CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava bugün de etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için turuncu 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

    İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar yağışı beklenmediğini ifade etmişti. Meteoroloji tahminleri ile ilgili son verileri de kamuoyu ile paylaşan Gül, "Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi'den başlayarak okulun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

    CANLI ANLATIM
    06:00 23 Şubat 2025
    7 İLE TURUNCU 4 İLE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

     

    Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

     


    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

    Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK? 

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 4°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 3°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 3°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 2°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

     

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, -1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ADANA °C, 10°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    MERSİN °C, 9°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, -1°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    ÇANKIRI °C, 0°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 0°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    KONYA °C, -1°C
    Çok bulutlu

     

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, -2°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    DÜZCE °C, 1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    KASTAMONU °C, -3°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA °C, 1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    SAMSUN °C, 2°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT °C, -1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    TRABZON °C, 4°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, -12°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    KARS °C, -10°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

    MALATYA °C, -1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, -5°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT °C, 0°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

     

    DENİZLERDE HAVA
    Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına, Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    EGE
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı sabah 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5; Görüş: İyi, yağış anında orta.